ビッグボーイ「夏の福袋2026」は食事券500円分＋グッズ4点入り！6月19日まで抽選予約やってるよ〜！

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、2026年6月19日23時59分まで『ビッグボーイ夏の福袋2026』の抽選予約を受け付けています。

夏らしいデザインが可愛い限定グッズ

セット内容は、浮き輪・パラソル・麦わら帽子など夏らしい"ビーチモチーフ"と、看板商品『大俵ハンバーグ』のイラストをあしらった限定デザインのグッズ4点と、食事券3500円分（500円×7枚）です。

・レジカゴ対応バッグ

保冷剤を入れられる内ポケット付きの大きめサイズです。日々のお買い物にも大活躍の予感。

サイズは約幅400mm（底面370 mm）×高さ280mm×奥行220mm、持ち手は全長約660mm。

・ウォーターボトル

1000mlの大容量で、夏のお出かけにぴったり。本体の耐熱温度は70度、耐冷温度マイナス10度です。

保冷・保温機能はありません。また、食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジ、冷凍庫では使用できません。

・レジャーシート

2〜3人でも使える大判タイプです。サイズは縦900mm×横1600mm。材質は不織布とポリプロピレンです。

・白雲石コースター

吸水性に優れた天然素材を使用したコースターです。サイズは直径約103mm、高さは8mm。

・食事券3500円分（500円×7枚）

「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる食事券です。有効期間は26年7月1日から12月31日まで。1回の食事で複数枚の利用が可能。

6月19日23時59分まで特設ページで抽選予約を受付中です。

当選結果は6月26日の16〜18時ごろに当落メールが届きます。当選者は7月1日10時から15日までの間に、希望店舗のレジで受け取りと支払いを済ませてください。受取期限を過ぎると当選は無効となります。

また、抽選予約で予定数に達しなかった場合は店頭でも販売されます。

応募について詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部