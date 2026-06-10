“幻のチョコクロ”「生バナナ＆チョコ」サンマルクカフェに18日間限定で登場
【モデルプレス＝2026/06/10】サンマルクカフェでは、“幻のチョコクロ”として親しまれてきた「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を、6月15日（月）から7月2日（木）まで18日間限定で販売する。
【写真】18日間限定チョコクロ、5個入BOXも登場
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、これまで季節商品が想定よりも早く終売となったタイミングなど、ごく限られた期間にのみ臨時で登場。展開期間が短く、店舗によって提供時期が前後することもあったため、一部のファンの間では“幻のチョコクロ”の愛称で長年親しまれてきた。以前より「また食べたい」「提供時期を知りたい」といった声が多く寄せられていたことから、顧客の要望に応える形で全国のサンマルクカフェにて一斉に登場することに。単品およびBOX（5個入）での展開で、次回登場時期は未定のプレミアムなチョコクロとなる。
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商品であるチョコクロを進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」を定番化するきっかけにもなった、シリーズ最初のメニュー「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をよりおいしくバージョンアップさせたもの。中にチョコレートと4分の1サイズにカットされたフレッシュなバナナが入れられ、アーモンドスライスを上部にトッピングして焼き上げられている。焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香り、大胆に入れられたバナナの優しい甘さ、そしてチョコレートの濃厚な甘さによる絶妙なバランスが特長だ。パリッとしたアーモンドスライスの食感がアクセントになり、おいしさを引き立てている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18日間限定チョコクロ、5個入BOXも登場
◆“幻のチョコクロ”18日間限定で特別販売
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、これまで季節商品が想定よりも早く終売となったタイミングなど、ごく限られた期間にのみ臨時で登場。展開期間が短く、店舗によって提供時期が前後することもあったため、一部のファンの間では“幻のチョコクロ”の愛称で長年親しまれてきた。以前より「また食べたい」「提供時期を知りたい」といった声が多く寄せられていたことから、顧客の要望に応える形で全国のサンマルクカフェにて一斉に登場することに。単品およびBOX（5個入）での展開で、次回登場時期は未定のプレミアムなチョコクロとなる。
◆フレッシュバナナとチョコレートの絶妙なバランス
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商品であるチョコクロを進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」を定番化するきっかけにもなった、シリーズ最初のメニュー「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をよりおいしくバージョンアップさせたもの。中にチョコレートと4分の1サイズにカットされたフレッシュなバナナが入れられ、アーモンドスライスを上部にトッピングして焼き上げられている。焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香り、大胆に入れられたバナナの優しい甘さ、そしてチョコレートの濃厚な甘さによる絶妙なバランスが特長だ。パリッとしたアーモンドスライスの食感がアクセントになり、おいしさを引き立てている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】