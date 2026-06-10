ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「単身赴任でもいいよ」妻「そんなの嫌っ！」夫の転勤に家族でつい… 夫「単身赴任でもいいよ」妻「そんなの嫌っ！」夫の転勤に家族でついて行った結果…息子に想定外の変化が!? 夫「単身赴任でもいいよ」妻「そんなの嫌っ！」夫の転勤に家族でついて行った結果…息子に想定外の変化が!? 2026年6月10日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 引越し先に「何もない」とがっかりしていた隆志くんが、森での出会いをきっかけにみるみる変わっていく様子、なんだかほっこりしますよね。でも、お母さん的には喜んでばかりもいられない状況で…!「虫を飼う」という息子の夢、お母さんはどこまで受け入れられるのでしょうか!?>>【まんが】子どもの好きを応援できない母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもの好きを応援できない母 義母「夫のフォローは女の幸せよ」夫「家で美味しいごはん作って待ってよ」義母を味方につけて妻を孤立させた男が迎えた想定外の結末とは？ 「証拠映像ありますよね？」と聞いた瞬間…店長の顔色が変わった まさかの展開に母も娘も騒然【お宅のお子さんが万引きしました Vol.47】