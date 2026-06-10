モナキが「しまむら」着用モデルに就任！ コラボ商品の受注販売が6．17スタート
「しまむら」のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに、純烈の弟分グループのモナキが就任。6月17日（水）から、コラボ商品の受注販売が、オンラインストア「しまむらパーク」でスタートする。
【写真】モナキの勢いすごすぎ！ 各メンバーのソロカット
■“メンバーカラーの衣装”ではなく
モナキは、純烈の酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr．で構成された4人組グループ。
今回4人は、触れた瞬間のひんやり感が強く、接触冷感の値が同社基準の2倍をクリアした商品を展開する「超COOL」シリーズと、接触冷感、吸水速乾、抗菌防臭に優れた商品をそろえる「COOL」シリーズの着用モデルに決定した。
モナキといえば、普段はメンバーカラーのオレンジ、イエロー、ピンク、ブルーの衣装を着こなす姿が印象的だが、今回のビジュアルカットは、ネイビーやホワイトといった爽やかなカラーのアイテムを着用した姿で登場。
6月17日（水）から受注販売されるコラボ商品のラインナップは、Tシャツやソックスなどがそろう予定だ。
ちなみに、同日から7月19日（日）の期間、対象商品を購入したアプリ会員を対象に、各メンバーのサイン入りチェキが合計24名に当たるプレゼントキャンペーンも実施される。
【写真】モナキの勢いすごすぎ！ 各メンバーのソロカット
■“メンバーカラーの衣装”ではなく
モナキは、純烈の酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr．で構成された4人組グループ。
モナキといえば、普段はメンバーカラーのオレンジ、イエロー、ピンク、ブルーの衣装を着こなす姿が印象的だが、今回のビジュアルカットは、ネイビーやホワイトといった爽やかなカラーのアイテムを着用した姿で登場。
6月17日（水）から受注販売されるコラボ商品のラインナップは、Tシャツやソックスなどがそろう予定だ。
ちなみに、同日から7月19日（日）の期間、対象商品を購入したアプリ会員を対象に、各メンバーのサイン入りチェキが合計24名に当たるプレゼントキャンペーンも実施される。