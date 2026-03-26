ジョンマスターオーガニックのドライシャンプー登場！夏の頭皮を爽快リフレッシュ

紫外線や汗、皮脂、乾燥など、夏の頭皮は想像以上に過酷な環境にさらされています。そんな日中の頭皮悩みに寄り添うアイテムとして、ジョンマスターオーガニックから「A&Lドライシャンプー」が2026年6月18日（木）に登場します。ひんやり心地よいミストと爽やかなライム・スパークリングの香りで、頭皮も気分もリフレッシュ。外出先やワークアウト後にも活躍する、これからの季節に注目のアイテムです。

日中の頭皮を手軽にリフレッシュ

夏は汗や皮脂によるベタつきだけでなく、紫外線やエアコンによる乾燥など、さまざまな要因で頭皮環境が乱れがちです。

新発売の「A&Lドライシャンプー」は、頭皮にスプレーして軽く拭き取るだけの手軽なケアアイテム。ひんやりとしたミストが頭皮を包み込み、まるでシャンプー後のような爽快感をもたらします。

また、汗や皮脂による不快感をケアするステインブレイクコンプレックス※2を配合。ベタつきが気になる頭皮をすっきり整え、清潔感のある状態へ導いてくれます。

携帯しやすいサイズなので、外出先でも気軽に使えるのが魅力です。

A&Lドライシャンプー

価格：2,970円（税込）

発売日：2026年6月18日（木）

容量：80mL

※2 エタノール（清涼成分）、チャ葉エキス（保湿成分）、アセンヤクエキス（保湿成分）から成るブレンド成分

Chaponのひんやり入浴剤『北極からの招待状』で夏のバスタイムを快適に

潤いケアとふんわり髪をサポート

ドライシャンプーというとベタつき対策のイメージがありますが、A&Lドライシャンプーは頭皮や髪への潤いケアにも着目しています。

保湿成分としてアロエベラ液汁※4やシーウィードフローラ※5、グリチルリチン酸2K※4を配合。乾燥しがちな頭皮や髪に潤いを与えながら、乾燥によるかゆみや不快感を抑えます。

さらに、汗や皮脂でぺたんとしがちな髪もふんわり整えられるのが特徴。ベタつきや束感を抑えながら、自然なボリューム感のあるさらさら髪へ導いてくれます。

※4 保湿成分

※5 海水、ラミナリアディギタータエキス、クロレラエキスから成るブレンド成分（すべて保湿成分）

さまざまなシーンで活躍する一本

A&Lドライシャンプーは、日常のさまざまなシーンで活躍します。

朝起きたときの頭皮のベタつきが気になるときは、クイックシャンプー代わりとして使用可能。頭皮になじませて軽く拭き取るだけで、すっきりとした状態へ整えます。

また、外出中の汗や皮脂による不快感、紫外線による乾燥が気になるときにもおすすめです。仕事の合間には乾燥によるチリチリとした不快感を感じたときのリフレッシュアイテムとして活躍。

さらに、ワークアウト後やアウトドアシーン、水を使えない環境でも手軽に頭皮ケアができます。

ライム・スパークリングの爽やかな香りが広がり、気になるニオイも自然にマスキング。頭皮だけでなく気分までリフレッシュできるのがうれしいポイントです♪

※1 汗やベタつきのこと

※3 頭皮の乾燥や髪のパサつき

※6 乾燥による

夏の頭皮ケア習慣を始めよう

汗や皮脂によるベタつき、紫外線や冷房による乾燥など、夏の頭皮は知らず知らずのうちに負担を受けています。

ジョンマスターオーガニックの「A&Lドライシャンプー」は、そんな季節特有の悩みに寄り添いながら、いつでもどこでも手軽にリフレッシュできる心強いアイテムです。

ひんやりとした使用感と爽やかな香りで、毎日の頭皮ケアがより快適な時間に♡暑い季節を気持ちよく過ごすための新習慣として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。