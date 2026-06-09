発売直後は品薄続出！“生ビタミン”で注目を集めた企業が手がける人気シャンプー＆トリートメントが『ふしぎの国のアリス』とコラボ
ヘアケアブランド「Straine(ストレイン)」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をテーマにした特別デザインのシャンプー＆トリートメントが登場する。手がけるのは、累計840万個以上を販売した「生VC美白美容液」でおなじみのスキンケアブランド「Yunth(ユンス)」を展開するAiロボティクス。新アイテムを出すたびに話題になっており「Straine」も発売直後は各地で品薄状態になるなど、すでに人気を確立。そんなヘアケアブランドの期間限定コラボデザインボトルが2026年6月15日(月)より、全国のドラッグストアやバラエティストア、ECモールにて数量限定で順次発売される。
【画像】アリスやヤングオイスターの限定ボトルを見る
■主役はアリスとヤングオイスター！香りも“ティーパーティー”仕立て
今回発売する特別デザインは、髪のタイプ別に2種類。細い髪用「SOFT」のボトルには主人公のアリスが、普通〜太い髪用「BASIC」には、愛らしい貝の子どもたち「ヤングオイスター」が描かれている。香りも、物語の象徴である“ティーパーティー”仕立て。「SOFT」は気品あるアールグレイ＆ローズ、「BASIC」はみずみずしいピーチ＆ウーロン。湯気とともに紅茶の香りがふわりと広がって、毎日のバスタイムがそのまま物語のワンシーンになる。
セット内容はそれぞれストレートシャンプー＆トリートメント 各475ミリリットル、ストレートヘアオイル お試しサイズ1ミリリットル×2包で、価格はいずれも各3960円。
■梅雨〜夏の“髪の湿気バテ”対策にぴったり
かわいさだけでなく、中身もしっかり本格派。注目したいのは、世界初をうたう独自の「トリプルストレート処方」。9種の必須アミノ酸やジマレイン酸に加え、分子量の異なる7種のケラチンを配合し、ダメージで空洞化した髪の内部を立体的に補修していく。
梅雨から夏にかけての高温多湿シーズンに髪がうねりやすいのは、傷んで内部に隙間ができた髪が水分を吸い込み、形が乱れてしまうから。表面をコーティングするだけのケアでは、この“内側の乱れ”には届かない。Straineは5種のセラミドなどで潤いを抱え込みながら、熱や湿気から髪を守り、湿気に強いストレート状態をキープする設計になっている。梅雨の朝、鏡の前でため息をつく前に、洗う段階から仕込んでおける一本だ。
■あなたの髪はどっち？ 髪質別の使い分けが正解
太い髪と細い髪では、実はうねりのメカニズムが根本から異なる。キューティクル層が厚い太い髪は芯の乱れによる広がりやパサつきが悩みに。一方の細い髪は内部まで傷みやすく、痩せ細りやハリ・コシ不足が出やすい。だからこそStraineでは、髪の太さで異なる悩みに合わせて2ラインを展開している。
細い髪用「SOFT」は、成分をナノレベルまで微細化した「ストレートナノショット処方」。髪の内部まで浸透し、軽やかさを保ちながらうねりを整え、ふんわりとしたハリ・コシのある髪へ導く。
普通〜太い髪用「BASIC」は、硬さや広がりが気になる髪を柔らかくまとめるライン。キューティクルが厚く、芯から広がりやすい髪を、毎日のケアでスタイリングしやすい質感へと整えていく。
同じシリーズでも、髪質に合わせて処方の中身が変わるのがStraineのこだわり。湿気でうねるこの季節こそ、髪質に合った選び方が効いてくるはず。
■Yunthからは『トイ・ストーリー』デザインも
そしてYunthからは2026年6月11日(木)より、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』の特別デザインが数量限定で発売される。生VC美白美容液「薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a」(3960円)にはウッディ＆ジェシー、生VAダーマ美容液「薬用 VAセラム」(4950円)はウッディ＆バズ・ライトイヤー、「生AZ美容液」(3960円)にはリトル・グリーン・メンをデザイン。個包装パウチにはYunth初のバイカラーデザインを採用していて、細部まで遊び心が宿っている。
2026年7月には最新作『トイ・ストーリー5』の公開も控え、再注目される『トイ・ストーリー』。洗面台にウッディたちが加わると、日々のスキンケアもぐっと楽しくなりそう。
アリスのシャンプー＆トリートメント、トイ・ストーリーの美容液。どちらも数量限定なので、早めに売り場やお気に入りのECサイトでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
(C)Disney/Pixar
■主役はアリスとヤングオイスター！香りも“ティーパーティー”仕立て
今回発売する特別デザインは、髪のタイプ別に2種類。細い髪用「SOFT」のボトルには主人公のアリスが、普通〜太い髪用「BASIC」には、愛らしい貝の子どもたち「ヤングオイスター」が描かれている。香りも、物語の象徴である“ティーパーティー”仕立て。「SOFT」は気品あるアールグレイ＆ローズ、「BASIC」はみずみずしいピーチ＆ウーロン。湯気とともに紅茶の香りがふわりと広がって、毎日のバスタイムがそのまま物語のワンシーンになる。
セット内容はそれぞれストレートシャンプー＆トリートメント 各475ミリリットル、ストレートヘアオイル お試しサイズ1ミリリットル×2包で、価格はいずれも各3960円。
■梅雨〜夏の“髪の湿気バテ”対策にぴったり
かわいさだけでなく、中身もしっかり本格派。注目したいのは、世界初をうたう独自の「トリプルストレート処方」。9種の必須アミノ酸やジマレイン酸に加え、分子量の異なる7種のケラチンを配合し、ダメージで空洞化した髪の内部を立体的に補修していく。
梅雨から夏にかけての高温多湿シーズンに髪がうねりやすいのは、傷んで内部に隙間ができた髪が水分を吸い込み、形が乱れてしまうから。表面をコーティングするだけのケアでは、この“内側の乱れ”には届かない。Straineは5種のセラミドなどで潤いを抱え込みながら、熱や湿気から髪を守り、湿気に強いストレート状態をキープする設計になっている。梅雨の朝、鏡の前でため息をつく前に、洗う段階から仕込んでおける一本だ。
■あなたの髪はどっち？ 髪質別の使い分けが正解
太い髪と細い髪では、実はうねりのメカニズムが根本から異なる。キューティクル層が厚い太い髪は芯の乱れによる広がりやパサつきが悩みに。一方の細い髪は内部まで傷みやすく、痩せ細りやハリ・コシ不足が出やすい。だからこそStraineでは、髪の太さで異なる悩みに合わせて2ラインを展開している。
細い髪用「SOFT」は、成分をナノレベルまで微細化した「ストレートナノショット処方」。髪の内部まで浸透し、軽やかさを保ちながらうねりを整え、ふんわりとしたハリ・コシのある髪へ導く。
普通〜太い髪用「BASIC」は、硬さや広がりが気になる髪を柔らかくまとめるライン。キューティクルが厚く、芯から広がりやすい髪を、毎日のケアでスタイリングしやすい質感へと整えていく。
同じシリーズでも、髪質に合わせて処方の中身が変わるのがStraineのこだわり。湿気でうねるこの季節こそ、髪質に合った選び方が効いてくるはず。
■Yunthからは『トイ・ストーリー』デザインも
そしてYunthからは2026年6月11日(木)より、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』の特別デザインが数量限定で発売される。生VC美白美容液「薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a」(3960円)にはウッディ＆ジェシー、生VAダーマ美容液「薬用 VAセラム」(4950円)はウッディ＆バズ・ライトイヤー、「生AZ美容液」(3960円)にはリトル・グリーン・メンをデザイン。個包装パウチにはYunth初のバイカラーデザインを採用していて、細部まで遊び心が宿っている。
2026年7月には最新作『トイ・ストーリー5』の公開も控え、再注目される『トイ・ストーリー』。洗面台にウッディたちが加わると、日々のスキンケアもぐっと楽しくなりそう。
アリスのシャンプー＆トリートメント、トイ・ストーリーの美容液。どちらも数量限定なので、早めに売り場やお気に入りのECサイトでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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