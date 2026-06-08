3回2死三塁で二ゴロを放つも全力疾走せず

怠慢プレーへの批判が止むことがない。メッツのフアン・ソト外野手が5日（日本時間6日）、敵地でのパドレス戦で見せた“怠慢走塁”が物議を醸している。得点機を自ら逃すかのような行為に、米ファンから「これがMLB史上最高額契約の選手だよw」「恥ずかしい」と厳しい声が寄せられている。

件のプレーは、メッツが2点をリードして迎えた3回2死三塁の好機だった。ソトはマイケル・キング投手のシンカーを引っかけ、平凡なニゴロに終わった。アウトを確信したのか、ソトはゆらりと一塁へ走り、とても全力疾走とは言えない状態だった。

しかし、二塁のソン・ソンムン内野手がまさかのファンブル。さらにボールを後ろにそらしてしまった。ソトは相手のミスに途中で気づき、急に速度を上げたものの、惜しくも間に合わず。セーフであれば3点目が入っていただけに、痛恨と言わざるを得ないプレーだった。

パドレス放送局の実況ドン・オーシロ氏は「ソトは走っていない！ ワオ……このプレーでメッツは1点失ったことになります。少し諦めていたように見えます」と指摘したように、怠慢走塁には厳しい声が殺到。「何億ドルももらっておいて、この怠慢か？」「すぐ交代させてベンチに下げるべきだったね」「1ドル分の全力プレーもなしか……」「あれだけのお金をもらっておいて、ゴロで全力疾走できないのか？」と非難が集中した。

批判はさらに続き「情けない。ゴロでも全力で走れよ」「メジャーでプレーできることがどれだけ恵まれたことか忘れてしまったみたいだ！」「吐き気がする」「許されない」「これは不愉快」といった手厳しいコメントが寄せられた。

ソトは2024年オフに15年総額7億6500万ドル（約1227億円）でメッツに入団した。ドジャース・大谷翔平投手の10年7億ドル（約1121億円）を上回る、スポーツ史上最高額契約だった。皮肉なことに、この翌日、大谷が初回の第1打席で二塁へのゴロの間に全力疾走で内野安打をもぎ取り、ビッグイニングをもたらしていたこともあり、両者の“違い”を指摘する反応も少なくなかった。（Full-Count編集部）