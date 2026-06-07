“サブカルの街”として知られる東京・高円寺に、この春一軒の美しいお菓子屋が誕生した。台湾出身の王師都（ワンシドゥ）さんが営む「向陽珈琲店」だ。台湾の花やハーブを使った繊細なケーキ、そして100年前の蓄音機やアンティーク雑貨が並ぶ店内。まるで異国の物語に迷い込んだかのような空間で、店主ならではの世界観を味わえる。

台湾店主の世界観に魅了。高円寺に誕生した「向陽珈琲店」

焼き菓子もずらりと並ぶ

高円寺駅南口から徒歩約3分の場所にある「向陽珈琲店」。自然光がたっぷり差し込む1階ではイートインはもちろん、ケーキや焼き菓子のテイクアウトも可能。そして暗めで落ち着きのある空間の2階では、100年前の蓄音機から出る音色と一緒にティータイムを堪能できるのがこの店の楽しみ方。

「人それぞれの異彩を放つ町で、自分らしさを咲かすことができる場所だと思い高円寺という地を選びました」と話すのは、台湾出身という店主の王師都（ワンシドゥ）さん。

大学卒業後に来日。なぜ調理師学校からパティシエの道へ！？

高校卒業後、台湾の大学で中国文学を学んでいたという王師都さん。食に触れる機会はなかったそうで、きっかけは在学中のアルバイトにあったんだとか…。

王師都さん

「学校の近くに最新のパティスリーがオープンしたのがきっかけです。当時の台湾では、また洋菓子文化が広く浸透しておらず、伝統的なお菓子屋が多かったです。そこに魅了されアルバイトを始め、デザートに興味を持つようになりました。その影響で卒業論文のテーマは、食に関する文学を研究しました」

大学卒業後は1年間北海道へ留学。その後、東京の調理師専門学校に進学。しかし“学生時代にやっていたお菓子作りが一番楽しい”という想いが強くなり、卒業後はイノベーティブイタリアンレストラン「FARO」で、シェフパティシエ・加藤峰子氏のもとで4年間修業を積み、今年3月に独立されたんだそう。パティシエになるには高校卒業後に製菓の専門学校に行くのが一般的なルートの中、まさに異色の経歴の持ち主。

店主の“好き”が詰まったアンティークの世界

テーブルに置かれたアンティーク雑貨を眺めながら過ごすのも楽しい

そんな店主は大のアンティーク好き。今も音色を奏でる蓄音機。お花の作家に依頼し、たんぽぽをあしらった精密天秤。海外から取り寄せたというコーヒー豆のテイスター。そして戦前に使われていたレジはいまも現役。どこを見渡してもアンティークがずらりと並ぶ店内はタイムスリップをしたかのよう。

この美しさは唯一無二。作り手のアイデンティティを詰め込んだプチガトー

昔の精密天秤向陽\935（税込）、綺羅星\858（税込）、万華\858（税込）

空間だけでなく、スイーツの完成度も見逃せない。前述した店主・王師都さんは、イノベーティブイタリアンレストラン「FARO」出身ということも忘れてはいけない。

王師都さん

「FAROではずっとビーガンデザートをやっていました。動物性の食材を使わず、レシピを開発することはチャレンジでした。シェフパティシエの加藤さんからはたくさんの学びがありましたが、“自然や季節の移ろいを感じながら自然の美しさを表現する”ことに一番影響を受けました」

晴れの日の太陽をイメージしたお店のスペシャリテ「向陽」は、台湾産のクチナシと野花の蒸留水のムースに、トロピカルフルーツのジュレ、金木犀のカスタードを合わせたお花の香りが余韻に残る一品。

透き通る夜空をイメージした「綺羅星（きらぼし）」は、“月桃”というハーブを使ったムース、レモングラスのガナッシュ、パイナップルのキャラメリゼ、マンゴーのジュレを合わせた南国を感じさせる構成に。

2階は秘密基地のような暗めの空間がポイント

そして春に咲き誇る花畑をイメージしたという「万華（ばんか）」は、アーモンドと薔薇のムース、チェリーとハイビスカスのジュレ、カモミールのクリームを合わせた香水のような上品な香りが広がる仕立てに。

「自分のルーツである台湾の植物や香りを、日本の四季と重ね合わせて表現したい」と話す王師都さん。自然や季節の移ろいを表現したケーキは、同店ならでは。

最後の一口まで心地よく味わえる「季節のヴェリンヌ」

季節のヴェリンヌ \968（税込）

「季節のヴェリンヌ」にも注目。取材時に提供されていたのは、サクラといちごのジュレ、バニラのクリーム、自家製ヨーグルトのジェラート、杏子と桜のシャーベットの構成。シンプルながらも一つ一つの素材が引き立つ味わいは、レストラン出身だからできる職人技。

ドリンクも台湾茶が6種類、中国茶、コーヒーなど異国情緒溢れるラインナップ。アンティークな世界に、店主のアイデンティティを詰め込んだ季節感溢れるプチガトーに、ドリンク。どこを切り取っても魅力的な「向陽珈琲店」は、注目を集めそうな一軒です。

About Shop

向陽珈琲店

東京都杉並区高円寺南４丁目２４－１１ 宝山ビル 102

営業時間：公式Instagramをご確認ください

公式Instagram：@kouyou_anthology

Takuma

ウフ。編集スタッフ

すべてが“本物志向”のスイーツ好き編集者。都内のパティスリーやホテルのカフェを中心に巡り、話題のお店はいち早くチェック。スイーツが好きすぎて、気づけばスイーツメディアの編集部に！

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Photo ＆ Writing / Takuma



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