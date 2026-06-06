横浜FMvs清水 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(13-14位決定戦)第2戦](日産ス)
※17:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 1 朴一圭
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 29 樋口有斗
MF 34 木村卓斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 14 パク・スンウク
DF 70 高木践
MF 41 鈴木奎吾
MF 44 西原源樹
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 49 北川航也
監督
吉田孝行
※17:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 1 朴一圭
DF 35 関富貫太
MF 29 樋口有斗
MF 34 木村卓斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 14 パク・スンウク
DF 70 高木践
MF 41 鈴木奎吾
MF 44 西原源樹
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 49 北川航也
監督
吉田孝行