[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(13-14位決定戦)第2戦](日産ス)

※17:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 2 加藤蓮

DF 13 井上太聖

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 22 角田涼太朗

MF 6 渡辺皓太

MF 24 近藤友喜

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 40 天野純

FW 9 谷村海那

控え

GK 1 朴一圭

DF 33 諏訪間幸成

DF 35 関富貫太

MF 29 樋口有斗

MF 34 木村卓斗

FW 11 ジョルディ・クルークス

FW 19 テヴィス

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 15 本多勇喜

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 28 吉田豊

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 17 弓場将輝

MF 21 松崎快

MF 81 小塚和季

FW 7 カピシャーバ

FW 9 オ・セフン

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 4 蓮川壮大

DF 14 パク・スンウク

DF 70 高木践

MF 41 鈴木奎吾

MF 44 西原源樹

MF 97 大畑凜生

FW 23 千葉寛汰

FW 49 北川航也

監督

吉田孝行