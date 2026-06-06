◆米大リーグ ドジャース１×―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、７回９８球を投げて２安打無失点の好投を見せた。メジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。トラウトからの２Ｋを含むメジャー自己最多１０奪三振と、圧巻の投球を見せた。三振を量産した右腕は「「早いカウント、早く追い込めているので、自分のペースで投げられている結果かな。前に打球が飛ぶより、三振の方が完全なアウトなので、そこは求めてやっていきたい」とうなずいた。

初回は１死からトラウト、メックラーを連続三振を奪って無失点で切り抜けた。トラウトにはカウント２―２から自慢のスプリットで空振りを奪い、本拠地は熱狂の渦に包まれた。さらに６回無死一塁で迎えたトラウトとの３度目の勝負で、見逃し三振でメジャー屈指の強打者を完璧に封じた。

打線は佐々木を援護できずに白星をつけられなかったが、０―０で迎えた９回。主砲フリーマンが豪快なサヨナラアーチを放ち、前夜の今季初サヨナラ負けからの連敗を阻止した。