大阪・天六に焼き鳥の名店が！ 武庫之荘の「焼鳥 谷口」がオープン

谷口一門は6月1日、「焼鳥 谷口 天神橋」を大阪市北区・天神橋筋六丁目駅付近にてオープンしました。

■高坂鶏1羽分を2人で食べ切るコースを提供

同店は、兵庫県・武庫之荘にて店舗を構える、The Tabelog Award BRONZEを4年受賞した焼き鳥専門店。

天神橋店では、最高級ブランド鶏である高坂鶏を2名でまるごと1羽分を、部位ごとに串に仕立てて提供するコースを用意しました。

各部位に合わせた焼き加減のほか、塩加減にもこだわっているのが特徴。串の下味には素材を引き立てるもの、仕上げには熱に溶けやすく余韻が長いものなど、数種類の塩を使い分けることで、高坂鶏の本来持つジューシーさや弾力・香ばしさ・余韻を際立たせます。

串の焼きには、紀州の備長炭を使用しており、炭の温度変化も考慮した順番での火入れを徹底しています。

■店舗概要

店舗名：焼鳥 谷口 天神橋

住所：大阪府大阪市北区本庄東一丁目2番4号 リュクスプラス天六 1階

営業時間：17:30〜／20:30〜（2部制）

定休日：不定休

席数：カウンター10席

コース：おまかせコース 1万6,500円／1人 ※季節により変動あり

（フォルサ）