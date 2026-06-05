日本マクドナルド（東京都新宿区）が、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボした新商品「ハッピーセット『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を6月12日から期間限定で販売します。

【画像】ヤバイ！ 動きもつけられる？ マリオたちの立体フィギュア 全デザインをチェック！ 「マリオの大ぼうけん」も

今回のハッピーセットは第1弾と第2弾で展開され、マリオやピーチ姫たちの立体フィギュア（全12種）となっています。

第1弾ではマリオ、ヨッシー、カエルルイージ、クッパJr．、ロゼッタ、キャサリン、同月19日からの第2弾では、キノピオ、ピーチ姫、クッパ、ファイアマリオ、ワンダークッパJr．、チコがそれぞれラインアップされます。

さらに、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の紹介と、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（2023年公開）でのマリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーなどが楽しめるスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も同時販売します。

同ハッピーセットの箱やスペシャルブックに記載された「QRコード」を読み込んで特設サイトへアクセスするとさまざまなキャラクターのショート動画が楽しめます。