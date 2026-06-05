娘の友達の”放置子”を突き放すと、依存先が別の家庭へ…場所を変え繰り返される問題行動に母親たち困惑【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
XやInstagramで体験談漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。近隣トラブルやPTA、子ども会などを題材にした作品は、「自分の身にも起こりそう」と感じさせるリアルな描写が支持を集めている。今回は、ママ友の実体験をベースにした「娘の友だちは放置子？」から、キミちゃんが新たな依存先でも問題行動を起こしていたエピソードを紹介。作品に込めた思いや背景についても話を聞いた。
チヨちゃんママが距離を置いたあと、姿を見せなくなっていたキミちゃん。しかし実際には、別の友だちの家へ頻繁に通うようになっていたことがわかる。しかも、その新たな依存先となったフミちゃんの家では、以前よりも行動や暴言が悪化している様子だった。
キミちゃんは注意されても言うことを聞かず、大人に対する態度もエスカレート。フミちゃんママも対応に苦慮しており、家庭内の空気は次第に張り詰めていく。問題が終わったわけではなく、別の場所へ移っただけだったという現実に、チヨちゃんママは強い衝撃を受けるのだった。
■「見放してしまった」罪悪感
エェコさんによると、チヨちゃんママは「問題は解決していなかった」「余計酷くなってる」と感じ、大きなショックを受けていたという。また、「自分が見放してしまった」という罪悪感も抱えていたそうだ。
放置子問題では、距離を取った側が安心するだけでは終わらず、「本当にこれでよかったのだろうか」と葛藤を抱え続けるケースも少なくない。本作でも、チヨちゃんママの複雑な感情が丁寧に描かれている。
■情報共有が支援への第一歩に
一方で、今回のエピソードではフミちゃんママの存在も大きなポイントとなっている。エェコさんは、「自分1人で問題を抱えていたチヨちゃんママが、フミちゃんママと情報を共有できたことで、支援への第一歩が始まったように思えました」と語る。
さらに、「やはり何事も1人で抱え込まず、周りと共有することが大事だと思います」とコメント。放置子問題は家庭ごとに閉じてしまいやすいテーマだからこそ、周囲との連携や相談が重要であることを作品を通して伝えている。
■次回、チヨちゃん一家に起きる出来事とは!?
新たな依存先でも「NO」を突き付けられ、さらに不安定さを増していくキミちゃん。この先、チヨちゃん一家にはどのような出来事が待ち受けているのか--。次回はいよいよ、チヨちゃん一家が“ある事件”に巻き込まれていく展開へと進んでいく。
取材協力：エェコ(＠nakiri_aik)
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所へ通告・相談ができる全国共通の電話番号。「189」にかけると、近くの児童相談所につながる。通告や相談は匿名でも可能で、相談内容に関する秘密も守られる。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
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