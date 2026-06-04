スタバ、あす発売「ハニー バナナ フラペチーノ」試飲レポ まろやかな甘みにホイップ＋はちみつの贅沢仕立て
【モデルプレス＝2026/06/04】スターバックス コーヒー ジャパンでは、バナナのまろやかな甘さにはちみつを重ねた“黄金の味わい”の新作「ハニー バナナ フラペチーノ」を、6月5日（金）より発売を開始。メディア向け試飲会にて、一足早く同フラペチーノを味わってきたので、おいしさの魅力やおすすめのカスタマイズまでレポートします。
【写真】夏の新たなバナナ系フラペ「ハニー バナナ フラペチーノ」
5月27日より発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」に続く“バナナ系”第2弾となる「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げた一杯。「バナナ アフォガート フラペチーノ」との大きな違いが、はちみつおよびコーヒーの有無。今回も、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」が使用されています。
フラペチーノのボディには「もったいないバナナ」のバナナパウダー、はちみつ、ホワイトチョコレート風味のシロップを使用。カップの底に「もったいないバナナ」の果肉を入れ、トッピングにホイップクリームを絞り、ツヤっときらめくはちみつで仕上げられています。
実際に飲んでみると、バナナ本来のまろやかな甘みと、はちみつ特有のコクのある甘さと華やかな香りが口いっぱいに広がりました。底部分のごろっと甘みのある「もったいないバナナ」の果肉感は引き続き健在。今回はコーヒー不使用なので、よりストレートにバナナ本来の味わいを楽しめました。また飲む前は、バナナ＋はちみつという組み合わせからかなり甘めなフレーバーをイメージしていたのですが、実際はくどい甘さはなくほどよいバランスにうまく調整されている印象。それもそのはず、商品開発担当者が、暑い時期に飲んでもすっきりリフレッシュしてもらえるよう、味わいのバランスにとことんこだわって開発したとのことでした。
試飲会では、これらのビバレッジを楽しむ際のおすすめカスタマイズについても教えていただきました。
・チョコレートチップ（55円）／チョコレートソース追加→2つを加えることでバナナの甘さにカカオのコクが重なり、チョコバナナのようなデザート感のある味わいに。
・バニラビーンシロップに変更（80円）／キャラメルソース追加→やさしい甘さにコクと深みがプラス。より華やかに香る、リッチな味わいに。
「バナナ アフォガート フラペチーノ」と「ハニー バナナ フラペチーノ」という、初夏の気分にぴったりな2つの限定フラペチーノをぜひ初夏のリフレッシュタイムのお供に味わってみませんか。（modelpress編集部）
Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
販売期間：2026年6月5日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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【写真】夏の新たなバナナ系フラペ「ハニー バナナ フラペチーノ」
◆スタバ、次なるバナナ系ビバレッジは「ハニー バナナ フラペチーノ」
5月27日より発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」に続く“バナナ系”第2弾となる「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げた一杯。「バナナ アフォガート フラペチーノ」との大きな違いが、はちみつおよびコーヒーの有無。今回も、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」が使用されています。
◆まろやかなバナナの甘さ×はちみつの濃密さ重なる、贅沢感ある味わい
フラペチーノのボディには「もったいないバナナ」のバナナパウダー、はちみつ、ホワイトチョコレート風味のシロップを使用。カップの底に「もったいないバナナ」の果肉を入れ、トッピングにホイップクリームを絞り、ツヤっときらめくはちみつで仕上げられています。
実際に飲んでみると、バナナ本来のまろやかな甘みと、はちみつ特有のコクのある甘さと華やかな香りが口いっぱいに広がりました。底部分のごろっと甘みのある「もったいないバナナ」の果肉感は引き続き健在。今回はコーヒー不使用なので、よりストレートにバナナ本来の味わいを楽しめました。また飲む前は、バナナ＋はちみつという組み合わせからかなり甘めなフレーバーをイメージしていたのですが、実際はくどい甘さはなくほどよいバランスにうまく調整されている印象。それもそのはず、商品開発担当者が、暑い時期に飲んでもすっきりリフレッシュしてもらえるよう、味わいのバランスにとことんこだわって開発したとのことでした。
◆「ハニー バナナ フラペチーノ」のおすすめカスタマイズは？
試飲会では、これらのビバレッジを楽しむ際のおすすめカスタマイズについても教えていただきました。
・チョコレートチップ（55円）／チョコレートソース追加→2つを加えることでバナナの甘さにカカオのコクが重なり、チョコバナナのようなデザート感のある味わいに。
・バニラビーンシロップに変更（80円）／キャラメルソース追加→やさしい甘さにコクと深みがプラス。より華やかに香る、リッチな味わいに。
「バナナ アフォガート フラペチーノ」と「ハニー バナナ フラペチーノ」という、初夏の気分にぴったりな2つの限定フラペチーノをぜひ初夏のリフレッシュタイムのお供に味わってみませんか。（modelpress編集部）
■『ハニー バナナ フラペチーノ（R）』
Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
販売期間：2026年6月5日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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