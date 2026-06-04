「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズ、体験型カフェが限定オープン 手づつみの特別感も提供
【モデルプレス＝2026/06/04】東京・中目黒に、「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズして楽しめるテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」が、2026年6月17日（水）〜9月23日（水）の約3ヶ月間にわたりオープンする。
【写真】3ステップで自分だけの「my雪見だいふく」が完成
同カフェでは、8種類のアイスと18種類のアイスのトッピング・仕上げを選べ、計648通りものカスタムが可能に。“自分だけの”雪見だいふくを作ることができる。注文を受けてから店舗で一つ一つ丁寧に“手づつみ”されるため、つつみたてならではの特別なもちもち食感を堪能できる。
約3ヶ月間の営業期間中は、6〜7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」の3回にわたり、季節に合わせた「スペシャルメニュー」を予定。第1弾となる6月・7月限定メニューは、紫陽花のカラーをイメージした「フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブル」の組み合わせで、さっぱりとした味わいに仕上がっている。なおスペシャルメニューは、アイス・トッピング等の内容変更や追加が不可の数量限定。
さらに、天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」が厳選した日本茶（煎茶・ほうじ茶・玄米茶・和紅茶）や「放香堂加琲」のアイスコーヒーも。ここでしか手に入らないオリジナル限定グッズのTシャツやキャップ、可愛い「雪見うさぎ」のフレークシールなどもラインナップされる。（modelpress編集部）
店舗名称：「my雪見だいふく」
営業期間 ：2026年6月17日（水）〜9月23日（水）
営業時間：［平日］13:00〜20:00／［土日祝］11:00〜20:00
住所：東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒 1F
アクセス ：中目黒駅 徒歩3分、代官山駅 徒歩9分
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【写真】3ステップで自分だけの「my雪見だいふく」が完成
◆“648通り”の組み合わせで自分好みの「雪見だいふく」を
同カフェでは、8種類のアイスと18種類のアイスのトッピング・仕上げを選べ、計648通りものカスタムが可能に。“自分だけの”雪見だいふくを作ることができる。注文を受けてから店舗で一つ一つ丁寧に“手づつみ”されるため、つつみたてならではの特別なもちもち食感を堪能できる。
◆季節限定スペシャルメニューも
約3ヶ月間の営業期間中は、6〜7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」の3回にわたり、季節に合わせた「スペシャルメニュー」を予定。第1弾となる6月・7月限定メニューは、紫陽花のカラーをイメージした「フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブル」の組み合わせで、さっぱりとした味わいに仕上がっている。なおスペシャルメニューは、アイス・トッピング等の内容変更や追加が不可の数量限定。
さらに、天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」が厳選した日本茶（煎茶・ほうじ茶・玄米茶・和紅茶）や「放香堂加琲」のアイスコーヒーも。ここでしか手に入らないオリジナル限定グッズのTシャツやキャップ、可愛い「雪見うさぎ」のフレークシールなどもラインナップされる。（modelpress編集部）
◆店舗情報
店舗名称：「my雪見だいふく」
営業期間 ：2026年6月17日（水）〜9月23日（水）
営業時間：［平日］13:00〜20:00／［土日祝］11:00〜20:00
住所：東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒 1F
アクセス ：中目黒駅 徒歩3分、代官山駅 徒歩9分
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