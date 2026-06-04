アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランが核兵器を保有しないことで合意したと主張しました。

トランプ大統領は3日に放送されたポッドキャスト番組で、イランが「核兵器を持たないことに合意した」と主張しました。その上でイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、戦闘終結に向けた協議の意思決定に「間違いなく関与している」との見方を示しました。

トランプ氏はまた、モジタバ師との会談に意欲を示し「状況次第だが、いずれ会うことになるだろう」と述べました。

こうした中、アメリカとイランによる攻撃の応酬が激化しています。クウェートの国営メディアによりますと、イランは弾道ミサイルなどでクウェート国際空港を攻撃し、1人が死亡、60人以上がケガをしました。

イラン側はアメリカ軍基地などがあるクウェートなど、湾岸地域をたびたび攻撃しています。