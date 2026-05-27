【スタバ】まるで大人のデザートみたいな「バナナ アフォガート フラペチーノ」新登場バナナの甘みとコーヒーの香りに溺れる味わい。

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年5月27日から「バナナ アフォガート フラペチーノ」を販売しています（一部店舗を除く）。

逃避行する時間を肯定してくれるステッカー配布

日本上陸30周年の今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。− WHY NOT COFFEE?」との想いのもと、日常の様々な瞬間や気分、シーンに寄り添う1杯を提案する第2弾として、甘さと香りに身を委ねる大人のデザートのような「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場。

とろりとしたバナナの果肉の甘さと、焦がしキャラメルのようなコーヒーの香りが組み合わさった、アフォガートのような味わいのフラペチーノに仕上がっています。

カップの底には、表皮の傷やサイズなどの理由で"規格外"として捨てられていた「もったいないバナナ」の果肉を使用。ミルクにバナナパウダー、クリームベースを合わせたフラペチーノを注いでいます。

さらに、エスプレッソショットとクラシックシロップをミックスしたエスプレッソソースをかけることで、バナナのコクのある甘さと、後味にはエスプレッソの香ばしさがふわりと感じられ、コーヒーが苦手という人にも親しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がっています。

Tallサイズのみで、価格はテイクアウトが687円、店内利用の場合は700円です。

一時的な欠品または早期に販売終了となる場合があります。

また、期間中は、つい頑張りすぎてしまう日常の中でつい使いたくなる言葉を通して、「バナナ アフォガート フラペチーノ」とともに"逃避行"する時間を肯定してくれるという「逃避スケジュールステッカー」が配布されます。

ステッカーがなくなり次第配布を終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部