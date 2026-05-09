目標に向かって努力している人、何かを極めて高みを目指している人は輝いている。日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）は、その輝きを放っている。

4月17日西武戦から、ルーキー第1号として1軍の舞台に上がった。「1番・二塁」で出場し、プロ初打席でプロ初安打。今月2日のオリックス戦では、9回に代打で守護神・マチャドからプロ1号ソロを放った。新庄監督や仲間から祝福される大塚の笑顔は、より一層輝いて見えた。

「気持ちで負けていたらダメ。弱気でいくより強気でいった方が良い」

得点圏で迎えた打席でもフルスイングで攻め抜く姿勢、堅実に四球も選ぶ選球眼、メンタルの強さや勝負強さには正直驚かされた。ここまで13試合出場で打率・250。1軍に合流して約1カ月がたち「結構、充実している」と手応えを口にした。好調の要因について「プラス思考と気持ちの切り替え」と自己分析し、ハードスケジュールの移動や試合で感じる大変さよりも「早い段階でこのような経験ができることが本当にありがたいです」と、充実感の方が勝っているようだ。

1年目とは思えない存在感を放つが、まだ22歳。最近の楽しみは「美味しいご飯」とうれしそうに語る姿に初々しさを感じた。「ホテルのご飯も美味しいですけど、先輩方が（ご飯に）連れて行ってくださる。焼き肉に行くことが多いんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。年齢は離れていますが、良くしてくださってありがたいです！」と、すでにチーム内でも愛されているようだ。

端正な顔立ちでクールな雰囲気、楽しそうに談笑する時の笑顔も印象的な大塚。これから、多くのファンの心をプレーでも表情でも魅了していくだろう。（記者コラム・小渕 日向子）