「in the limelight」の意味は？「limelight」は舞台の照明に使われる石灰光のこと！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「脚光を浴びて／注目されて」でした！

「in the limelight」は、スポットライトを浴びるように注目されることを表すフレーズ。

「limelight」は、石灰片を熱したときの白色光のことです。石灰片を「ライム」と呼ぶことから、この名前がついています。

19世紀後半、欧米の劇場で舞台照明に使われたことをきっかけに「脚光を浴びる」という意味を持つようになりましたよ。

「After writing that bestseller, she was continuously in the limelight.」

（そのベストセラーを書いてから、彼女はずっと注目されていた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。