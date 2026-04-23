「in the limelight」の意味は？「limelight」は舞台の照明に使われる石灰光のこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「in the limelight」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「脚光を浴びて／注目されて」でした！
「in the limelight」は、スポットライトを浴びるように注目されることを表すフレーズ。
「limelight」は、石灰片を熱したときの白色光のことです。石灰片を「ライム」と呼ぶことから、この名前がついています。
19世紀後半、欧米の劇場で舞台照明に使われたことをきっかけに「脚光を浴びる」という意味を持つようになりましたよ。
「After writing that bestseller, she was continuously in the limelight.」
（そのベストセラーを書いてから、彼女はずっと注目されていた）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部