FRAYI.D新作を宮本茉由が着こなす♡夏コレクションで叶える洗練スタイル

FRAYI.Dの2026年夏コレクションが、宮本茉由さんを起用したビジュアルとともに登場。軽やかさとエレガンスを兼ね備えたアイテムが揃い、忙しい日常に寄り添いながらも、ふとした瞬間に美しさを引き立ててくれます。透明感のあるカラーや洗練されたシルエットで、大人の女性にぴったりの夏スタイルを提案する注目コレクションです♡

洗練された夏のエレガンス

今季のテーマ「AFTERGLOW」は、後ろ姿まで美しく魅せる洗練スタイル。シアーなブルーやイエローを基調に、透明感と軽やかさを演出します。

ホルターネックブラウスやIラインワンピースなど、身体のラインを美しく見せながらも締め付け感のないデザインが魅力。きちんと感とリラックス感を両立した、大人の余裕を感じさせるコレクションです。

着回し自在な上質アイテム

セットアップやワンピース、ビスチェ×パンツなど、幅広いスタイリングが楽しめるラインアップ。軽やかな素材と機能性を備え、日常使いからお出かけまで活躍します。

一枚で華やぐデザインや、レイヤードで印象を変えられるアイテムが揃い、シーンに合わせた着こなしが可能。アクセサリーやバッグも含め、トータルコーディネートが完成します。

フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

商品ラインナップ詳細

Blouse17,930円／Skirt26,400円／Necklace8,910円／Bag13,970円

Dress25,300円／Necklace8,910円／Bangle7,920円／Bag13,970円

Bag34,100円

Bustier14,960円／Pants18,920円／Piercedearring7,480円／Scarf7,920円／Bag44,000円

Dress25,960円／Piercedearrings5,940円／Bangle7,920円／Bag17,930円／Shoes17,600円

Camisole17,930円／Skirt18,480円／Piercedearring8,580円

Dress26,950円

Dress25,300円／Piercedearring7,480円／Bag24,970円／Shoes17,600円

Blouse19,910円／Pants14,960円／Necklace12,100円／Shoes17,600円

Shirt17,930円／Dress22,440円／Piercedearring7,480円

Blouse15,950円／Skirt17,930円／Piercedearring7,480円／Bangle7,920円／Shoes17,600円

Cardigan10,780円／Tops19,910円／Pants18,920円／Piercedearring7,480円

Bag13,970円

Dress28,160円／Piercedearring7,480円／Bag17,600円

Camisole14,960円／Innerwear14,850円／Pants19,910円／Necklace12,100円／Bag17,930円／Shoes17,600円

Cardigan10,780円／One-piece20,900円

Shoes17,600円

Bustier17,930円／Pants17,930円／Piercedearrings5,940円／Bag34,100円／Shoes19,910円

※価格は全て税込み表記

FRAYI.Dで叶える大人の夏スタイル♡

FRAYI.Dの夏コレクションは、軽やかさと上質さを兼ね備えた大人のためのラインアップ。宮本茉由さんが纏う洗練されたスタイルは、日常をさりげなく格上げしてくれます。

自分らしく心地よく過ごしながらも、美しさを忘れないスタイリングを楽しめるのが魅力。今季は、FRAYI.Dで新しい季節のおしゃれをアップデートしてみてください♪