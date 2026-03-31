現役最後の舞台となった世界選手権で獲得した金メダルを披露した坂本花織（カメラ・手島莉子）

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　フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で引退試合を２年ぶり４度目の優勝で飾った女子の坂本花織（シスメックス）らが３１日、関西国際空港に帰国。笑顔で手を振りながら到着ロビーに現れた坂本は「開放感しかないですよ。世界選手権でみんなが『おめでとう』、『お疲れ様』って祝福してくれたことがうれしかった。最後出られる大会、全部出ることができたので良かった」と充実の表情で話した。

　最後の大舞台ではフリー、合計ともに４年ぶりに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を超える日本勢最多４度目のＶ。現役最後の試合を有終の美で飾った。千葉百音（木下グループ）が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーフィニッシュ。日本女子の層の厚さも見せ「今後もっと楽しみだなって思います。安泰すぎます。絶対に大丈夫」と後輩たちのさらなる躍進も期待だ。

　現地では日本代表の選手たちで、坂本の引退パーティーも開催。サプライズで盛大に祝われたと言い「みんながケーキや飲み物を用意してくれていて、部屋も飾り付けしてくれていて。みんなでしゃべって遊んで、明け方までやっていました」とうれしそうだった。

　今後は指導者としての道を歩む。初めはジュニア、シニアよりも下の世代を教えていくと言い「しっかり世界に出て行く選手を一から育てたい。根気強くっていうことは自分自身言い聞かせてやりたい」と決意。「自分自身、何でもかんでもすぐにできるようになった選手ではない。中野先生が粘り強く、粘り強く、これでもかっていうくらい時間をかけて育てて下さった。その使ってくれた時間分くらい、自分もいろいろなことに時間を使って、人のためにできたらって思います」と話した。

　坂本は五輪シーズン初めの昨年６月、今季限りでの現役引退を表明。同１２月のＧＰファイナルで銅メダルを獲得すると、全日本選手権で５連覇を達成し、日本女子初の３大会連続五輪出場を決めた。ミラノ・コルティナ五輪では、団体からＳＰ、フリーともに出場。日本の銀メダルに貢献し、個人でも銀。２大会連続のダブルメダルという偉業を達成していた。

　五輪のフリーでは、わずかにジャンプのミスが出て、１・８９点差で金メダルならず。大粒の悔し涙を流し、大会後は今大会への出場について保留していたが「世界選手権があるので、しっかり自分自身が納得できる、やりきったと思える試合にできたら」と語っていた。現役最後の試合で、日本勢最多となる４度目の優勝を達成。五輪の雪辱を果たし、笑顔でファンに別れを告げた。

　◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は１８年平昌での初出場から３回目。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノ・コルティナではシングル、団体ともに銀。１５９センチ。