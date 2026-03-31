フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で引退試合を２年ぶり４度目の優勝で飾った女子の坂本花織（シスメックス）らが３１日、関西国際空港に帰国。笑顔で手を振りながら到着ロビーに現れた坂本は「開放感しかないですよ。世界選手権でみんなが『おめでとう』、『お疲れ様』って祝福してくれたことがうれしかった。最後出られる大会、全部出ることができたので良かった」と充実の表情で話した。

最後の大舞台ではフリー、合計ともに４年ぶりに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を超える日本勢最多４度目のＶ。現役最後の試合を有終の美で飾った。千葉百音（木下グループ）が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーフィニッシュ。日本女子の層の厚さも見せ「今後もっと楽しみだなって思います。安泰すぎます。絶対に大丈夫」と後輩たちのさらなる躍進も期待だ。

現地では日本代表の選手たちで、坂本の引退パーティーも開催。サプライズで盛大に祝われたと言い「みんながケーキや飲み物を用意してくれていて、部屋も飾り付けしてくれていて。みんなでしゃべって遊んで、明け方までやっていました」とうれしそうだった。

今後は指導者としての道を歩む。初めはジュニア、シニアよりも下の世代を教えていくと言い「しっかり世界に出て行く選手を一から育てたい。根気強くっていうことは自分自身言い聞かせてやりたい」と決意。「自分自身、何でもかんでもすぐにできるようになった選手ではない。中野先生が粘り強く、粘り強く、これでもかっていうくらい時間をかけて育てて下さった。その使ってくれた時間分くらい、自分もいろいろなことに時間を使って、人のためにできたらって思います」と話した。

坂本は五輪シーズン初めの昨年６月、今季限りでの現役引退を表明。同１２月のＧＰファイナルで銅メダルを獲得すると、全日本選手権で５連覇を達成し、日本女子初の３大会連続五輪出場を決めた。ミラノ・コルティナ五輪では、団体からＳＰ、フリーともに出場。日本の銀メダルに貢献し、個人でも銀。２大会連続のダブルメダルという偉業を達成していた。

五輪のフリーでは、わずかにジャンプのミスが出て、１・８９点差で金メダルならず。大粒の悔し涙を流し、大会後は今大会への出場について保留していたが「世界選手権があるので、しっかり自分自身が納得できる、やりきったと思える試合にできたら」と語っていた。現役最後の試合で、日本勢最多となる４度目の優勝を達成。五輪の雪辱を果たし、笑顔でファンに別れを告げた。

◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は１８年平昌での初出場から３回目。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノ・コルティナではシングル、団体ともに銀。１５９センチ。