imaseの新曲「Fiction」が、7月より放送開始となるTVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（TBS系）のエンディングテーマに決定した。

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本アニメは、月刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の地主による漫画をアニメ化した作品。スーパーの裏の喫煙所で、なんてことのない会話を織りなす2人が紡ぐ大人のドラマが描かれている。また、6月よりABEMA限定先行配信版の公開も決定した。

エンディングテーマ「Fiction」は、活動休止前のimaseが同アニメのために書き下ろした新曲。シティポップを基調としたビターでロマンティックなサウンドが印象的な楽曲になっている。

あわせて、本日より同楽曲を使用したアニメのメインPV第1弾が公開。本映像ではいち早く楽曲の一部を聴くことができる。

・imase コメント

昔から読んでいた作品に携わることができて、とても嬉しいです。日々会社の仕事に追われている佐々木さんとスーパーで働く山田さんが、秘密を共有しながら過ごす二人だけの小さくも人生にとって大切な時間にドキドキしました。お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました。作品と一緒に楽しんで聴いていただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）