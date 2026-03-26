「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

昨年覇者サトノレーヴが態勢万全だ。２５日、美浦Ｗで３頭併せ。力強い脚さばきで好気配を伝えた。海外経験を経て心身ともにタフさを増した充実一途の７歳馬が、厩舎の偉大な先輩キンシャサノキセキ以来となる連覇達成といく。２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャ、オーシャンＳを制したペアポルックス、悲願のＧ１初制覇を目指すラストランのナムラクレアも活気十分。タイトル奪取に向けて仕上がりに不安はない。

昨年の最優秀スプリンターのサトノレーヴが、連覇へ向けて高松宮記念に挑む。譲れない王者の座をかけた総仕上げは美浦Ｗでの３頭併せ。先行したサトノラクローヌ（５歳１勝クラス）、エンジョイドアスク（３歳未勝利）を追走し、６Ｆ８３秒４−３６秒３−１１秒８を馬なりでマークして、前者に１馬身先着、後者とは併入した。

会見に臨んだ河原助手は「ほぼ先週で仕上がっていますので、やり過ぎないように」と追い切りの意図を解説。２月中旬の帰厩当初はドバイ遠征を念頭に置いていただけに、余裕を持って十分な乗り込みが進められており「状態はすごく良く、予定通りの追い切りでした」と順調ぶりをアピールした。

昨年は高松宮記念で待望のＧ１初制覇。その後、香港、英国へ海外遠征を行い、日本スプリント界の代表として存在感を示したものの、いずれも２着に敗れた。その後はスプリンターズＳは４着、香港スプリントで９着に終わり、勝ち星から遠ざかっている。

７歳となったが、同助手は「昨年は香港、英国と海外での経験を積んで、どっしりしてきた印象があります。若い時期に長期休養があり晩成タイプですし、今は充実しているなと思います」と年齢的な衰えは感じさせないとキッパリ。連覇を達成すれば１０、１１年に堀厩舎が送り出したキンシャサノキセキ以来、１５年ぶり２頭目の快挙となる。１年ぶりの勝利で厩舎の偉大な先輩の足跡をたどってみせる。