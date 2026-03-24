楽天グループは、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」の本拠地「楽天モバイル 最強パーク宮城」の正面ビジュアルを刷新した。あわせて、31日のホーム開幕戦で、サイン入りグッズや観戦チケットが当たるSNS投稿キャンペーンを実施する。

キャンペーン内容は、「#きょうの楽パ」を付けてXまたはInstagramに投稿した画面を提示することで、限定ガチャに挑戦できるもの。31日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、当日13時～16時に設置される「#きょうの楽パ」ブースから、スタジアム正面の新ビジュアルを撮影する必要がある。

景品には、選手直筆サイン入りのユニフォームやボール、バックネット裏ボックスシートの観戦チケット、オリジナルマフラータオルなどが用意されている。なお、サイングッズの選手指定はできない。

オンラインでのリポストキャンペーンも実施

このほか、4月2日～12日には、遠方のファンも参加可能なリポストキャンペーンが実施される。「Rakuten Sports」公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストすることで、最大6名で利用可能なバックネット裏ボックスシートの観戦チケットが抽選で進呈される。