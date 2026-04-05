◆パ・リーグ日本ハム８―２オリックス（５日・エスコン）日本ハムは万波の５号３ラン、田宮の１号ソロの２発で、０３年に並ぶ球団最多タイの開幕から９試合連続本塁打を記録。さらに、開幕から９試合で２２本塁打となり、バース、掛布、岡田らを擁した８５年の阪神のＮＰＢ最多記録、２２本塁打に並んだ。オリックスに逆転勝利した試合後、新庄剛志監督（５４）は開口一番、「ＷＢＣのドミニカのチームに見えてきた。何