【葬送のフリーレン】ミニアニメ「〜⚫︎⚫︎の魔法〜」新作公開！ メトーデ登場
不定期で新作が公開されている『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』。第22話「考えていることを言ってしまう魔法その 2」が公開された。
＞＞＞「●●の魔法」場面カットをチェック！（写真3点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
第1期も毎週金曜の同枠で放送され、老若男女幅広いファン・視聴者から高い支持を受けた『葬送のフリーレン』。第2期でも毎週の放送時にはXのトレンドワードランキングに複数ワードがランクインし、各話テレビ放送後の本編配信でも多くの動画配信プラットフォームで1位を獲得するなど、第1期に引き続き多くの話題を呼んでいる。
先週3月13日（金）放送の第2期8話め、第36話「立派な最期」では、第2期でこれまで描かれてきた穏やかな旅の様子とは打って変わって、凄まじいバトルアクションが展開。戦士シュタルクと級魔法使いゲナウは、魔族 ”神技のレヴォルテ” と死闘を。フリーレンの弟子の魔法使いフェルン、同じく一級魔法使いで謎めいた雰囲気をまとうメトーデは、レヴォルテの配下の魔族・ヘモンとゾリーダと超速の魔法戦。その迫力のバトル、そこに絡むドラマはリアルタイム放送から話題を呼び、SNSでは驚きの称賛の声が続出。翌日も配信を視聴したファン・視聴者から反響が続く注目回となった。第2期の残り2話に向けても、これまで以上にグッと期待の声が高まっている。
そしてそのTVアニメ2期をより盛り上げるべく、現在不定期で新作が公開されているのが
ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』。このたび、第22話「考えていることを言ってしまう魔法その2」がYouTube TOHO animationチャンネル、アニメ『葬送のフリーレン』公式Xと公式TikTokで公開された。
『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』は、オリジナルシナリオによるミニアニメ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかで様々な ”魔法” を試していく姿が描かれる。アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりにより、人気を博している。
今回の魔法は「考えていることを言ってしまう魔法」。この「●●の魔法」の記念すべき第1回にも登場し、ヒンメルの心の内がだだ漏れする様子が描かれた。そんな魔法が2度目の登場となる最新回は、フリーレン、フェルンのメインの2人に加えて、先の第2期最新第36話「立派な最期」でも大活躍した一級魔法使いメトーデが「●●の魔法」初登場。
第36話で繰り広げられた魔族との戦い直後、シュタルクとゲナウが待機している村へと戻る道中のヒトコマが描かれる。はたして、誰の考えていることがだだ漏れしてしまうのか……？
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更になる場合があります）。3月 0日（金）の第2期9話め、第37話「ヒンメルの自伝」は、通常と異なりよる11時10分より放送となるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
＞＞＞「●●の魔法」場面カットをチェック！（写真3点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
先週3月13日（金）放送の第2期8話め、第36話「立派な最期」では、第2期でこれまで描かれてきた穏やかな旅の様子とは打って変わって、凄まじいバトルアクションが展開。戦士シュタルクと級魔法使いゲナウは、魔族 ”神技のレヴォルテ” と死闘を。フリーレンの弟子の魔法使いフェルン、同じく一級魔法使いで謎めいた雰囲気をまとうメトーデは、レヴォルテの配下の魔族・ヘモンとゾリーダと超速の魔法戦。その迫力のバトル、そこに絡むドラマはリアルタイム放送から話題を呼び、SNSでは驚きの称賛の声が続出。翌日も配信を視聴したファン・視聴者から反響が続く注目回となった。第2期の残り2話に向けても、これまで以上にグッと期待の声が高まっている。
そしてそのTVアニメ2期をより盛り上げるべく、現在不定期で新作が公開されているのが
ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』。このたび、第22話「考えていることを言ってしまう魔法その2」がYouTube TOHO animationチャンネル、アニメ『葬送のフリーレン』公式Xと公式TikTokで公開された。
『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』は、オリジナルシナリオによるミニアニメ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかで様々な ”魔法” を試していく姿が描かれる。アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりにより、人気を博している。
今回の魔法は「考えていることを言ってしまう魔法」。この「●●の魔法」の記念すべき第1回にも登場し、ヒンメルの心の内がだだ漏れする様子が描かれた。そんな魔法が2度目の登場となる最新回は、フリーレン、フェルンのメインの2人に加えて、先の第2期最新第36話「立派な最期」でも大活躍した一級魔法使いメトーデが「●●の魔法」初登場。
第36話で繰り広げられた魔族との戦い直後、シュタルクとゲナウが待機している村へと戻る道中のヒトコマが描かれる。はたして、誰の考えていることがだだ漏れしてしまうのか……？
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更になる場合があります）。3月 0日（金）の第2期9話め、第37話「ヒンメルの自伝」は、通常と異なりよる11時10分より放送となるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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