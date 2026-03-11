＜10年ぶりのパート＞早く仕事を覚えたいけどミス連発！いつになったら慣れるの…？
たとえ得意なことであったとしても、長期間のブランクがあると驚くほどできなくなっていることってありますよね。「こんなはずじゃなかったのに」と落ち込むママからこのような声が寄せられました。
『10年ぶりにパートへ出ることに。職種は40歳にしてはじめての飲食店。でも働き出してから自分のダメさ加減と頭の悪さに失望している。若い先輩方に迷惑かけまくりで、まだ4日目なんだけど辞めたいとまで思ってしまった』
ブランク明けはミス多発！共感の声だらけ
『コンビニバイト2週間目。まだまったく役立たずで、レジの基本操作はなんとかなるけど、たまにくる応用編になるとフリーズ。何かしらの警告音が鳴るとフリーズ。時間ごとの作業の流れもうろ覚えで、いくつかの作業をすっぽかしたり一つひとつの動作がトロかったり。自分がトロい自覚はあるけど、焦るとミスを連発するから、あらためて自分は鈍臭くて向いていないって自覚する』
トップバッターは、投稿者さんと同じく新しいお仕事に就いたばかりのママからの声。やはりみなさん最初は悪戦苦闘しますよね。筆者も接客・販売系の仕事を長らくやっていましたが、新しい職場にいけば一旦すべてリセット。最初からやりなおしで悪戦苦闘したことを思い出します。さらに基本業務に慣れたあと、応用力が求められるようになります。そのギャップについていけないと自信をなくしてしまい、ここが2回目の落ち込みにつながるのではないでしょうか。
仕事を覚えるためのアドバイス・応援の声
『わからないことがあればすぐ聞いて、メモして、身につけて。周りを見て、進んで動いてって、意識して毎日やりすごすしかない。お疲れ様。私も頑張るよ』
『4日目なんて体験入店並みだから。慣れたらきっと辞めなくてよかったと思うよ』
『一般的に3か月は試用期間だから、3か月まではできなくて当たり前だと思うといい』
最初はみんなできなくて当然。ママたちはよくわかっていますよね。同じような思いをし、乗り越えてきたからこそのアドバイスが心に沁みます。たしかに4日目だと、完璧に仕事ができる方がビックリかもしれませんね。徐々に慣れていきますから、焦りは禁物です。若い先輩たちに迷惑をかけてしまうことを気にしているようですが、4日ではどうしたって迷惑をかけてしまうもの。ミスをなかったことにせず、繰り返さないという強い意志と謙虚な気持ちで教えてもらおうとする姿勢こそが大切ではないでしょうか。
仕事を覚えるまでの期間は職種による？
『飲食だと1か月はかかったな』
『飲食って体が仕事を覚えるまではしんどいよね。まずはどこに何があるかを頭に叩き込もう。少し動けるようになるまで最低でも1か月はかかるかな。スタッフ間で意思疎通ができるようになるのに3か月くらいかかっていたように思う』
投稿者さんと同じ飲食業に就いているママたちの話によると、慣れるまではおよそ1か月程度かかるようですね。飲食業はお店によって、1人のスタッフがどこまでの業務を行うかが異なることもあるでしょう。一概には言えませんが、まずは1か月を目標にしてみてはいかがでしょうか。応用編は基礎をしっかり身につけてからでも大丈夫ではないかというコメントも寄せられました。
『職種によるよね。単純作業の工場なら2週間くらいで慣れた。投稿者さんみたいな飲食店だと2か月くらいで慣れたかな。事務なんて半年かかった』
得意な作業や、これまでの経験で身についていることは人それぞれ。同じ飲食業でも、業務内容によっては慣れるまでの時間は異なりそうです。職種が違えばさらに慣れるまでの期間に差が出てきそうですよね。勤務4日目の投稿者さんは、まだ完璧でなくても大丈夫なのではないでしょうか。
『3の区切りで慣れていくんじゃなかったっけ。3日・3週間・3か月・3年。投稿者さんは3日頑張れたんだから第1段階クリア済』
これは、頑張れないと思ったときの励みになるかもしれません。この法則にあてはめると、ママが言っているように、投稿者さんはすでに第一段階をクリアしているわけです。やりましたね！ できない自分を励ますときに思い出してほしいですね。
落ち込んでも前を向こう
『今は慣れなくて辞めたくなることがあるのは普通だと思う。なんでもさ、仕事を覚えて慣れるまでは大変だと思うし。そこを乗り越えるまで続けることがまず大事ね。投稿者さんガンバよ！』
投稿者さんのお悩みに、厳しい声も寄せられるのだろうかと思われましたが、逆に投稿者さんを励ます声が目立つ展開となった今回のテーマ。みなさん、同じように思い悩み悪戦苦闘してきたからこそ、優しい言葉をかけられるのですよね。まずは諦めず継続すること、ここが第一関門を突破する鍵になりそうですね。失敗が続くと落ち込むことでしょう。でもできなかったことは、きっと簡単そうに見えて簡単ではなかったのでしょう。ですから、一旦落ち込んでも構いませんから、落ち込んだあとは、失敗を繰り返さないためのひとり作戦会議を決行しましょう！ 大丈夫、きっと慣れればうまくできるようになりますよ。