「ありがとう！快適な眠りを」…選手村で大満足の笑顔、24歳エストニアフィギュア男子が報告した日本製品【冬季五輪】

エストニア出身のセレフコは日本製品を絶賛している

ミラノ・コルティナ五輪も後半戦。ハード日程を戦うアスリートを支える生活面にも注目が高まっている。

公開されたショットが話題を集めているのは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子に出場したエストニア出身のアレクサンドル・セレフコ。

【写真】この笑顔！選手村で続々好評を得ている日本製品を手にするエストニアの選手

同選手は13日までに更新した自身のインスタグラムで「ありがとう！快適な眠りを」とつづった上で、選手村の部屋に設置されている日本製品の「エアウィーヴのふとんとデュベ（羽毛掛け布団）」を手に満面の笑みを浮かべている。

日本の寝具メーカー「エアウィーヴ」の寝具をめぐってはほかの五輪選手からも続々と好評の声も届いている。ルーマニアの女子フィギュア代表のユリア・ザウターも自身のSNSで「もう楽しみで仕方ない！」と日本製のふとんの魅力、快適さを絶賛している。