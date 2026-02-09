サウナで絶対にやってはいけない「座り方」はこれ…間違ったら”ととのう”どころか自律神経が乱れます

サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。

サウナの効果を高めるには、理想的な姿勢で入浴することが重要なポイント。理想の姿勢をキープし続ける習慣を身につけて、「猫背」も改善していきたい。

広さに余裕があれば「あぐら」推奨

サウナ入浴中の姿勢について、意識する人は少ないかもしれません。ところが、肌や身体の調子を良好に保つためには、理想的な姿勢で入浴することが実はとても大切です。

1つめの理由は、サウナ室においては天井と床で温度差があるため、正しい姿勢がとれていないと、身体の一部は十分にあたたまっていないのに、別の部分は過剰に熱せられた状態になりやすいからです。

身体の部位によって温度差がある状態が続くと、自律神経の乱れや、のぼせなどの症状が起こりやすくなるため、それを防ぐための姿勢をとることが重要です。具体的には、「あぐらをかく」「体育座り」「寝転ぶ」などの姿勢が望ましいとされています。

あぐらで座れば、身体の高低差が少なくなるため、身体全体が均一にあたたまりやすくなります。ただし、利用者が多く、サウナ室内が混みあっている時には、座り幅が必要な分、他の利用者の邪魔になってしまう可能性が高いことに注意は必要です。

体育座りも〇、猫背の姿勢は絶対に×

一方、座り幅が少なくて済むのが体育座りです。また、他に利用者がいなくてスペースを広く使える時などには、頭のてっぺんから足先までムラなく全身をあたためることができる寝姿勢を試してみるのもおすすめです。

これらの姿勢とは対照的に、身体があたたまる部位にどうしてもムラができやすいのが「立ち姿勢」や「膝立ち姿勢」です。これらは上半身が過剰に熱せられ、のぼせやすくなるので注意が必要です。

理想的な姿勢を保つことが重要である理由は他にもあります。それは、身体に十分な酸素が行き渡りやすくするためです。

特に背中を丸めた猫背の姿勢でいると、サウナ室のような高温下では、呼吸が浅くなって酸素供給が低下してしまう恐れがあります。そもそも、猫背を治さずにいると、骨盤底筋が衰えて内臓が垂下していき、お腹がポッコリしてしまうなど、見た目も残念なことになってしまいます。

それを防ぐためにも、あぐらもしくは体育座りでサウナを楽しむ場合は、背筋を伸ばして、深く呼吸することを心掛けることが大切です。

