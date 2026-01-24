＜大相撲一月場所＞◇十三日目◇1月23日◇東京・両国国技館

【映像】連続で同じキャラ！思わぬ光景（実際の様子）

優勝争いが佳境を迎える大相撲初場所の十三日目。緊張感が高まる土俵上で、幕内土俵入りの際に起きた“珍しい偶然”がファンの注目を集め、実況席や視聴者がほっこりとする一幕があった。

話題となったのは、東方幕内力士の土俵入りでのワンシーンだ。個性豊かな化粧まわしが次々と披露される中、豪ノ山、正代に続いて土俵に上がったのは、前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）。そしてその直後に続いたのが、前頭六枚目・阿武剋（阿武松）だった。

「ドンペン」が大きく描かれた化粧まわし

館内の視線が集まる中、なんと2人は揃ってディスカウントストア「ドン・キホーテ」の公式キャラクター「ドンペン」が大きく描かれた化粧まわしを着用して登場。欧勝馬が土俵に上がり、続いて阿武剋が姿を見せると、土俵上には可愛らしいペンギンのキャラクターが2体並ぶという珍しい光景が広がった。

思わぬ“キャラ被り”と愛らしいキャラクターの連続登場に、ABEMAの視聴者も即座に反応。コメント欄には「ペンギンの行進w」「ドンペン2連」「ドンキ被り」「ドンキドンキ」といった驚きと喜びの声が相次ぎ、土俵入りならではの華やかな時間に癒やされるファンが続出した。

なお、十三日目を終えて欧勝馬は6勝7敗、阿武剋は7勝6敗としている。（ABEMA／大相撲チャンネル）