空になったティッシュ箱の便利な再利用法について、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、「エリエール」の公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…すごい」 これが空のティッシュ箱で作った便利グッズの“正体”です！

公式インスタグラムは「ティッシュの箱と文庫本の幅はほとんど同じなので本の収納にぴったり！」と説明し、本の収納箱を作るのを勧めています。

ティッシュ箱を使って本の収納箱を作る方法は次の通りです。

【必要な物】

・空のティッシュ箱

・はさみ

・マスキングテープ

【本の収納箱の作り方】

（1）箱の上部をはさみでカットする。

（2）天面のパーツをはさみでカット。

（3）切り口をマスキングテープで補強。

（4）上部4辺にマスキングテープを貼ったら完成。

この投稿に対し、SNS上では「良いアイデアですね 私マスク入れにしてみます！」「自分はハサミで切り離さないで内側に折り込んでホチキスでとめます」などの声が上がっています。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。