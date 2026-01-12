【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１１日、昨年の議会証言を巡り、自身が刑事捜査の対象になったとの声明を公表した。

パウエル氏は「政権による脅しと圧力の一環だ」と反発している。トランプ米大統領は、パウエル氏の利下げ判断が遅いと批判を繰り返していた。中央銀行トップが捜査を受ける異例の展開となり、混乱が広がりそうだ。

声明によると、司法省が９日、パウエル氏の刑事捜査に関する召喚状を出した。ＦＲＢ本部の改修工事を巡り、パウエル氏が昨年６月に議会で虚偽の証言をした可能性があるとされているという。政権側は、改修工事のコスト増を問題視していた。

これに対し、パウエル氏は「議会に情報を提供すべくあらゆる努力を行ってきた」と指摘。その上で、今回の捜査について「ＦＲＢが大統領の意向に従うのではなく、最善と判断した基準に基づいて金利を設定したことの結果である」と強調した。パウエル氏は、今後も職務を継続する意向も明らかにした。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、捜査はワシントンの検察当局が担当するという。