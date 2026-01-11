一通5万円の「代筆屋」になぜ依頼が殺到するのか？AI時代に価値を生む「不完全な人間」のサービス

手紙の代筆サービス、オンライン瞑想ガイド、地域の小さなカフェ。テクノロジーが進化すればするほど、こうした「人間らしい」ビジネスが人々を惹きつけ、富を引き寄せる……。新刊『happy moneyを引き寄せる7つの法則』を上梓した本田健氏が、AIに負けない価値を生むヒントを授ける。

前編記事はこちら→AI時代の豊かさは「生産性」では測れない…これからの時代に価値を生み出す「意外な資産」

これからは人間らしさの価値が高まる

テクノロジーが進化すれば、逆に、人間らしさの価値が高まります。

AIが普及すればするほど、人々は「人間的な温かさ」に飢えます。

効率的で、正確で、完璧なAIのサービス。しかし、それは冷たく感じられます。

だからこそ、人々は「不完全でも、温かい人間のサービス」を求めるようになります。

【人間らしさとは何か】

・失敗することがあるけれど、そこから学ぶ

・完璧ではないけれど、一生懸命頑張る

・論理だけでなく、感情を持つ

・弱さを見せることができる

・他者の痛みに共感できる

・笑い、泣き、感動する

・創造し、想像し、夢を見る

私たちは「不完全な人間」に共感する

これらの「不完全さ」こそが、人間の美しさです。

そして、この美しさが、AI時代において、最も価値あるものになります。

あなたの欠点、あなたの失敗談、あなたの葛藤。

これらを隠すのではなく、オープンにすることで、人々はあなたに共感します。

完璧なAIには共感できません。しかし、不完全な人間には、共感できるのです。

だからこそ、AI時代には、「本物であること（Authenticity）」が、最も重要な資質になります。

飾らず、偽らず、ありのままの自分でいること。

この勇気が、人々を惹きつけ、富を引き寄せるのです。

AIに負けない価値を生む人たち

・ケース1：手紙を書くサービス

佐々木さん（仮名）は、「代筆屋」として働いています。クライアントの想いを聞き、それを美しい手紙にする仕事です。

「そんな仕事、AIでできるのでは？」と思うかもしれません。

確かに、AIも文章を書けます。しかし、佐々木さんの手紙は、AIとはまったく違います。

彼女は、クライアントと何時間も話します。その人の人生、想い、感情を、深く聞きます。

そして、その人の「声」で、手紙を書くのです。

AIが書く文章は、正確で、美しいかもしれません。しかし、魂がありません。

佐々木さんの手紙には、魂があります。受け取った人は、涙を流します。

彼女のサービスの料金は、一通5万円です。それでも、依頼は絶えません。

なぜなら、人々が求めているのは、「文章」ではなく、「心」だからです。

・ケース2：オンライン瞑想ガイド

田中さん（仮名）は、オンラインで瞑想のガイドをしています。

瞑想のアプリは、たくさんあります。AIの音声ガイドもあります。

しかし、田中さんのセッションには、独特の魅力があります。

彼女は、参加者一人ひとりの顔を見て、その日のエネルギーを感じ取ります。そして、その場で、ガイドの内容を調整するのです。

「今日は、皆さん疲れているようですね。では、深いリラクゼーションに焦点を当てましょう」

このような柔軟性と、深い共感は、AIにはできません。

参加者は、「田中さんのセッションは、いつも私にぴったりのメッセージがある」と言います。

彼女の月額サービスは、2万円です。それでも、100人以上の固定メンバーがいます。

「つながり」が最大の価値になる時代へ

・ケース3：地域の小さなカフェ

山本さん（仮名）は、小さな町でカフェを営んでいます。

大手チェーンカフェが近くにできました。価格も安く、Wi-Fiも完備、効率的なサービス。多くの個人カフェが、競争に負けて閉店しました。

しかし、山本さんのカフェは、繁盛しています。

なぜでしょうか。

山本さんは、すべての常連客の名前と好みを覚えています。

「〇〇さん、いつものでいいですか？」

「最近、お仕事忙しいですか？」

「先日、お話ししていたお孫さん、元気ですか？」

このような会話が、自然に生まれます。

客は、単にコーヒーを飲むために来るのではありません。山本さんに会うために来るのです。

チェーン店は、効率的です。しかし、そこには「つながり」がありません。

山本さんのカフェには、つながりがあります。コミュニティがあります。そして、この「つながり」こそが、AI時代における最大の価値なのです。

