一通5万円の「代筆屋」になぜ依頼が殺到するのか？AI時代に価値を生む「不完全な人間」のサービス
手紙の代筆サービス、オンライン瞑想ガイド、地域の小さなカフェ。テクノロジーが進化すればするほど、こうした「人間らしい」ビジネスが人々を惹きつけ、富を引き寄せる……。新刊『happy moneyを引き寄せる7つの法則』を上梓した本田健氏が、AIに負けない価値を生むヒントを授ける。
これからは人間らしさの価値が高まる
テクノロジーが進化すれば、逆に、人間らしさの価値が高まります。
AIが普及すればするほど、人々は「人間的な温かさ」に飢えます。
効率的で、正確で、完璧なAIのサービス。しかし、それは冷たく感じられます。
だからこそ、人々は「不完全でも、温かい人間のサービス」を求めるようになります。
【人間らしさとは何か】
・失敗することがあるけれど、そこから学ぶ
・完璧ではないけれど、一生懸命頑張る
・論理だけでなく、感情を持つ
・弱さを見せることができる
・他者の痛みに共感できる
・笑い、泣き、感動する
・創造し、想像し、夢を見る
私たちは「不完全な人間」に共感する
これらの「不完全さ」こそが、人間の美しさです。
そして、この美しさが、AI時代において、最も価値あるものになります。
あなたの欠点、あなたの失敗談、あなたの葛藤。
これらを隠すのではなく、オープンにすることで、人々はあなたに共感します。
完璧なAIには共感できません。しかし、不完全な人間には、共感できるのです。
だからこそ、AI時代には、「本物であること（Authenticity）」が、最も重要な資質になります。
飾らず、偽らず、ありのままの自分でいること。
この勇気が、人々を惹きつけ、富を引き寄せるのです。
AIに負けない価値を生む人たち
・ケース1：手紙を書くサービス
佐々木さん（仮名）は、「代筆屋」として働いています。クライアントの想いを聞き、それを美しい手紙にする仕事です。
「そんな仕事、AIでできるのでは？」と思うかもしれません。
確かに、AIも文章を書けます。しかし、佐々木さんの手紙は、AIとはまったく違います。
彼女は、クライアントと何時間も話します。その人の人生、想い、感情を、深く聞きます。
そして、その人の「声」で、手紙を書くのです。
AIが書く文章は、正確で、美しいかもしれません。しかし、魂がありません。
佐々木さんの手紙には、魂があります。受け取った人は、涙を流します。
彼女のサービスの料金は、一通5万円です。それでも、依頼は絶えません。
なぜなら、人々が求めているのは、「文章」ではなく、「心」だからです。
・ケース2：オンライン瞑想ガイド
田中さん（仮名）は、オンラインで瞑想のガイドをしています。
瞑想のアプリは、たくさんあります。AIの音声ガイドもあります。
しかし、田中さんのセッションには、独特の魅力があります。
彼女は、参加者一人ひとりの顔を見て、その日のエネルギーを感じ取ります。そして、その場で、ガイドの内容を調整するのです。
「今日は、皆さん疲れているようですね。では、深いリラクゼーションに焦点を当てましょう」
このような柔軟性と、深い共感は、AIにはできません。
参加者は、「田中さんのセッションは、いつも私にぴったりのメッセージがある」と言います。
彼女の月額サービスは、2万円です。それでも、100人以上の固定メンバーがいます。
「つながり」が最大の価値になる時代へ
・ケース3：地域の小さなカフェ
山本さん（仮名）は、小さな町でカフェを営んでいます。
大手チェーンカフェが近くにできました。価格も安く、Wi-Fiも完備、効率的なサービス。多くの個人カフェが、競争に負けて閉店しました。
しかし、山本さんのカフェは、繁盛しています。
なぜでしょうか。
山本さんは、すべての常連客の名前と好みを覚えています。
「〇〇さん、いつものでいいですか？」
「最近、お仕事忙しいですか？」
「先日、お話ししていたお孫さん、元気ですか？」
このような会話が、自然に生まれます。
客は、単にコーヒーを飲むために来るのではありません。山本さんに会うために来るのです。
チェーン店は、効率的です。しかし、そこには「つながり」がありません。
山本さんのカフェには、つながりがあります。コミュニティがあります。そして、この「つながり」こそが、AI時代における最大の価値なのです。
