2026年は午年。2人の馬ポーズでスタートです！


今回は、余らせがちなおせち料理を使ったアレンジレシピを紹介！　2026年、お2人の新年の抱負もうかがいました！

2人：新年明けましておめでとうございまーす！

みきママ：あけおめー！　今年は午年。ヒヒーン！

小山：めでたいねぇ。今年もよろしくお願いいたします！

具だくさんの筑前煮（煮しめ）も全部使っちゃいます


みきママ：今回、火は使わないよっ！

小山：おっ、素晴らしい。

みきママ：トースターがあるからね♪

小山：何作るの？　なんで筑前煮とチーズなの？

みきママ：おせち料理ってさぁ… 残るんだよ〜！（涙）だから今日は、筑前煮と昆布巻きをグラタンにしちゃう！！！

小山：ほぉ〜（感心）。全然思いつかなかった角度のレシピだわ。

みきママ：食べても「これ、おせちの残りだ」って気づかれないくらい、変身させます！　残り物もおいしく食べきってもらうには、家族の大好きなメニューに変えてあげなきゃね。

小山：すごいねぇ。さぁ、いこう！

具材を均等に盛り分ける小山さん


昆布巻きもたっぷりと！


みきママ：まず具材をハサミで切るよ！　筑前煮と昆布巻きの具材をバランスよく盛ったら、お皿の中でカットしちゃう。

小山：はーい。

まな板も使わなくてOK！


よく切れるハサミに感動の小山さん（笑）


みきママ：筑前煮って、本当にアレンジ無限大なんだよね。

小山：カレーとかにも良さそうじゃない？

みきママ：カレー、いいよね！　メンチカツや、つくねもおいしいんだよ〜。

食べやすい細かさにカットできました


心配そう（？）に見守るみきさん（笑）


みきママ：具材がしっかり細かくカットできたら、ケチャップをかけます。

小山：（不安そうに）えっ、合うのぉ？

みきママ：筑前煮も昆布巻きも、醤油で味付けされてるでしょ？　そこにケチャップが合う！　長時間煮込まれたみたいな深い味わいになるんだよ。

小山：そうなんだ。

みきママ：具材の下にご飯を入れてもOKだよ。おいしいドリアになります！

ケチャップと和風の味付けは相性抜群


小山：ケチャップが具材に馴染んだよ。

みきママ：そうしたら、次はチーズ！　グラタンはチーズをケチると物足りなくなっちゃう。たーっぷりかけてね！

小山：は〜い。かなり山盛り！

成功の秘訣「グラタンのチーズはケチらない」


みきママ：チーズをかけたらあとは焼くだけ！　具材に火が通ってるから、チーズが溶けて焼き色がついたらもう完成だよ。

小山：トースターだし、余熱もいらないんだね。早い！

小山さん、お肌つるつる！美肌が輝く姉弟ショット。


（完成を待つ間に、今後の抱負をトーク！）

みきママ：私はやっぱり、勉強中の管理栄養士の国家試験に合格すること！　たくさん勉強してきたし、やっぱり今年はそこが一番大事。

小山：そうだよね。頑張って勉強している様子を知ってるし、俺も応援してるよ。

みきママ：ありがとう。慶ちゃんの個人的な抱負は？

小山：俺は1月21日で芸能生活25周年に突入するから…

みきママ：すごい！

小山：そう、25歳なの。これまでやってきた企画・プロデュースの仕事も継続してやっていきたいし、今年はさらにイベントの規模感も大きくできたらいいな。“小山姉弟”としても、さらに広がりがあるといいよね。いつかはトークショーみたいなイベントもやってみたくない？

みきママ：やりみたい！　応援してくださっている皆さんに会える場があるといいよね〜！　とにかく、お会いしたい。…オフ会？　オフ会！　オフ会！

小山：オフ会？（笑）

みきママ：今、そういうのオフ会って呼ぶんでしょ？　オフ会、オフ会！

小山：ファンミーティングとかね（笑）。

みきママ：ファンミか！（笑）

小山：俺らは家族だから、“ファミリー”ミーティングにしよう。略して、ファミミ！（笑）

みきママ：あはは！　いいね、それ！！！（笑）みんな連れてこなきゃ！

小山：この小山家の空気感を直接感じてもらう時間が作れたらいいね！

おいしそうに焼けたチーズに興奮！


ご飯を敷いてドリアにアレンジするのもおすすめです♪


おせちの残りでグラタン

【材料】2人前

筑前煮…お茶碗2杯分

昆布巻き…お好みで

ケチャップ…大さじ4

ピザ用チーズ…200g

＜作り方＞

（1）耐熱容器に筑前煮と昆布巻きを入れてハサミで細かく刻み、ケチャップを入れて和える。

（2）（1）にチーズを乗せて、1000Wのトースターで約10分焼く。

（※様子を見ながら焼いてください）

