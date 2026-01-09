今年芸能生活25周年のNEWS小山慶一郎、姉・みきママと語る今後の夢「いつかファミリーミーティングを」
【写真】お肌つるつる…！芸能生活25周年に突入する小山慶一郎
今回は、余らせがちなおせち料理を使ったアレンジレシピを紹介！ 2026年、お2人の新年の抱負もうかがいました！
2人：新年明けましておめでとうございまーす！
みきママ：あけおめー！ 今年は午年。ヒヒーン！
小山：めでたいねぇ。今年もよろしくお願いいたします！
みきママ：今回、火は使わないよっ！
みきママ：トースターがあるからね♪
小山：何作るの？ なんで筑前煮とチーズなの？
みきママ：おせち料理ってさぁ… 残るんだよ〜！（涙）だから今日は、筑前煮と昆布巻きをグラタンにしちゃう！！！
小山：ほぉ〜（感心）。全然思いつかなかった角度のレシピだわ。
みきママ：食べても「これ、おせちの残りだ」って気づかれないくらい、変身させます！ 残り物もおいしく食べきってもらうには、家族の大好きなメニューに変えてあげなきゃね。
小山：すごいねぇ。さぁ、いこう！
みきママ：まず具材をハサミで切るよ！ 筑前煮と昆布巻きの具材をバランスよく盛ったら、お皿の中でカットしちゃう。
小山：はーい。
みきママ：筑前煮って、本当にアレンジ無限大なんだよね。
小山：カレーとかにも良さそうじゃない？
みきママ：カレー、いいよね！ メンチカツや、つくねもおいしいんだよ〜。
みきママ：具材がしっかり細かくカットできたら、ケチャップをかけます。
小山：（不安そうに）えっ、合うのぉ？
みきママ：筑前煮も昆布巻きも、醤油で味付けされてるでしょ？ そこにケチャップが合う！ 長時間煮込まれたみたいな深い味わいになるんだよ。
小山：そうなんだ。
みきママ：具材の下にご飯を入れてもOKだよ。おいしいドリアになります！
小山：ケチャップが具材に馴染んだよ。
みきママ：そうしたら、次はチーズ！ グラタンはチーズをケチると物足りなくなっちゃう。たーっぷりかけてね！
小山：は〜い。かなり山盛り！
みきママ：チーズをかけたらあとは焼くだけ！ 具材に火が通ってるから、チーズが溶けて焼き色がついたらもう完成だよ。
小山：トースターだし、余熱もいらないんだね。早い！
（完成を待つ間に、今後の抱負をトーク！）
みきママ：私はやっぱり、勉強中の管理栄養士の国家試験に合格すること！ たくさん勉強してきたし、やっぱり今年はそこが一番大事。
小山：そうだよね。頑張って勉強している様子を知ってるし、俺も応援してるよ。
みきママ：ありがとう。慶ちゃんの個人的な抱負は？
小山：俺は1月21日で芸能生活25周年に突入するから…
みきママ：すごい！
小山：そう、25歳なの。これまでやってきた企画・プロデュースの仕事も継続してやっていきたいし、今年はさらにイベントの規模感も大きくできたらいいな。“小山姉弟”としても、さらに広がりがあるといいよね。いつかはトークショーみたいなイベントもやってみたくない？
みきママ：やりみたい！ 応援してくださっている皆さんに会える場があるといいよね〜！ とにかく、お会いしたい。…オフ会？ オフ会！ オフ会！
小山：オフ会？（笑）
みきママ：今、そういうのオフ会って呼ぶんでしょ？ オフ会、オフ会！
小山：ファンミーティングとかね（笑）。
みきママ：ファンミか！（笑）
小山：俺らは家族だから、“ファミリー”ミーティングにしよう。略して、ファミミ！（笑）
みきママ：あはは！ いいね、それ！！！（笑）みんな連れてこなきゃ！
小山：この小山家の空気感を直接感じてもらう時間が作れたらいいね！
おせちの残りでグラタン
【材料】2人前
筑前煮…お茶碗2杯分
昆布巻き…お好みで
ケチャップ…大さじ4
ピザ用チーズ…200g
＜作り方＞
（1）耐熱容器に筑前煮と昆布巻きを入れてハサミで細かく刻み、ケチャップを入れて和える。
（2）（1）にチーズを乗せて、1000Wのトースターで約10分焼く。
（※様子を見ながら焼いてください）
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／宮川幸 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
ニット/￥3,780/ AMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)パンツ/￥5,990/CRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)