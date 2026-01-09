¤Õ¤ß¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥åーÆüÅöÆü¤Ë¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡ÙÀ¸½Ð±é¡õ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡HANA CHIKA¡¢YURI¡¢KOHARU¤â¸«¼é¤ë
¡¡¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÆü¤È¤Ê¤ë1·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Öfavorite song¡×¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ØNo No Girls¡Ù¤¬¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¼êÏÓ¤Ë¤¢¤ê¡©¡¡»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÊìÀ¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー´Ñ¡Ë
¡¡ÅöÆü9»þ55Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥³ー¥ÊーÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëVTR¤È¶¦¤Ë¡¢HANA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¡ÖÅ·Á³¿å¤Î¤è¤¦¤Ê ¥«¥é¥À¤Ë¤·¤ß¤ï¤¿¤ë²ÎÀ¼¡ª¡×¡Ö¤Õ¤ß¤Î¤Î½ñ¤¯¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ß¤Î¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢HANA¤«¤éCHIKA¡¢YURI¡¢KOHARU¤â¤«¤±¤Ä¤±¡¢¤Õ¤ß¤Î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡£Ãç´Ö¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ä¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¡ØNo No Girls¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ß¤Î¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Öfavorite song¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¤ÎÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë