昨年12月に辞職した福井県の杉本達治前知事（63）のセクハラ問題で、1月7日に県の調査報告書が公表された。つまびらかになった杉本氏による数々のセクハラ行為は、テレビ各局の報道番組で大々的に取り上げられるなど全国的に注目を集めている。

杉本氏をめぐっては、昨年4月に杉本氏からセクハラにあたるテキストメッセージを受け取った県職員が外部窓口に通報。同年9月から県が依頼した3人の弁護士による特別調査委員会が、約6000人の県職員を対象に調査を進めていた。

東大法学部出身の杉本氏は’86年に自治省（現在の総務省）に入省し、総務大臣秘書官や福井県の総務部長、副知事などを歴任したエリートとして知られていた。しかし調査報告書によれば、’04年7月に県の総務部長に就任した後から知事選で初当選した’19年以降も20年以上にわたってセクハラ行為を繰り返していたという。

「情報提供者は通報者をあわせて4名の女性職員でした。杉本氏のセクハラを裏付けるメッセージは1000通以上にも及び、業務時間内、深夜、休日問わず執拗に送られてきていたそうです。

加えて、3件の身体的接触を伴うセクハラ行為も判明。杉本氏は懇親会で女性職員の両足の間に自身の足を入れたり、飲食店で女性職員のスカートの中に手を入れて太ももを触ったりしていたそうです。

調査報告書では杉本氏の一連の行為について、ストーカー規制法違反や不同意わいせつの罪に抵触する可能性も否定できないと指摘しています」（全国紙記者）

さらに世間を驚かせたのは、杉本氏が実際に女性職員に送っていたメッセージの内容。調査報告書の別紙では3ページにわたって情報提供者に送られたテキストメッセージが抜粋されており、その数は104通にも及んだ（以下、《》内はすべて原文ママ）。

具体的には《愛してる》《甘えた〜い》と好意を寄せる内容にとどまらず、《キスできたら安心できるかなぁ》《ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから》《裸でくっついていても とはいえ、男は男だから》など性的表現を含む卑猥なメッセージのオンパレード。

また、別紙の冒頭では《注：絵文字は提出されたテキストメッセージの媒体により調査委員が一部文字で置き換えた》との注釈があったが、杉本氏が使用していた絵文字や記号がそのまま掲載されたメッセージの方が大半を占めていたのだ。

「別紙で公表されたテキストメッセージのうち、絵文字や記号を用いたものは約70通にも及びました。とりわけ目立っていたのはハートを用いた絵文字、マル秘と曲線矢印の記号。例えば、曲線矢印は気分の高揚や落胆を示すものとして駆使されており、右上に向いた矢印を3つ連打で並べる、絵文字と組み合わせるなど使い慣れた印象を受けました。

優位的立場にある知事からセクハラにあたるテキストメッセージだけでなく、愛情表現を示す絵文字や記号まで添えて送られてきたとすれば、女性職員たちが嫌悪感を抱くのは当然です。社会人として、非常にモラルが欠けていると言わざるを得ません。

また、ハラスメントに関する公的な調査報告書において、テキストメッセージのみならず、添えられた絵文字や記号の種類まで詳細に公表されるのはかなり異例のこと。調査に対して女性職員たちは、《示談もしない》《恐ろしいので福井から出ていってほしい》《絶対に許さない》などと率直な被害感情を打ち明けていました。それほど、杉本氏のセクハラ行為が重く見られているということでしょう」（前出・全国紙記者）

実際にXでも、杉本氏がメッセージに添えていた絵文字に恐れ慄く声が広がっている。

《公文書に、これ程絵文字が登場することがあっただろうか？この報告書をまとめながら、担当者達が怒りに震えてるだろうことが伝わる。よく、知事になったもんだ。過去にも相当やらかしてたんだろうね、》

《内容もドン引きなんだけど、どこまでも絵文字多用のおじさん構文なのがまたドン引きだよね……》

《例の前福井県知事のメール、ニュースで聞いて気持ち悪いなーと思ってて検索したら絵文字入り構文で倍気味悪くなった…》

《すごい…なんと整ったおじさん構文…（やろうと思っても、この絵文字の使い方と、垂れ下がったり、反り返ったりする矢印をここまで丁寧に使い分ける事が出来るのは正直凄い…：どこかで油断して句読点を使ってしまう）》

調査報告書の公表を受けて、杉本氏も「今回の件が発覚した当初、私自身『冗談』や『軽口』という言葉で言い逃れようとしていましたが、そのこと自体が、自分の問題をきちんと正面から受け止めきれていなかった表れだったと思います。私の行ったことは、そのような言葉では到底言い逃れができるものではない、低俗かつ愚劣なものであり被害者の方々の尊厳を傷つけたことであると、深く反省しております」とコメントしていたが……。

20年以上にわたって続けてきたなかで、自身を省みることはなかったのだろうか。