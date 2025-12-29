かわいい姿が大集合♡CHOPPER‘sの世界を味わう期間限定カフェが渋谷に登場

『ONE PIECE』の人気キャラクター・チョッパーの日常を描く新プロジェクト「CHOPPER’s」。その世界観をたっぷり楽しめる「CHOPPER’s CAFE」が、2025年12月24日から渋谷に期間限定でオープンします。かわいいチョッパーの表情や仕草をイメージしたフードやドリンク、SNS映え抜群のデザート、さらに描き下ろしイラストの限定グッズも勢ぞろい♡チョッパーの誕生日でもある12月24日から始まる特別なカフェで、癒しのひとときを過ごしてみませんか？

チョッパーの“かわいい”が詰まったフード

カフェでは、チョッパーの愛らしさをそのままメニューに落とし込んだフードがラインアップ。

「チョッパーのホワイトカレーライス」（1,790円）は、チョッパーのお顔を模したキュートなカレー♡別添えのホワイトカレーをかけて完成させる楽しさも魅力です。

「チョッパーのかくれんぼオムライス」（1,590円）は、足跡をたどるとオムライスの山からチョッパーがひょっこり顔を出す、遊び心いっぱいの一皿。

思わず写真を撮りたくなるような可愛らしさで、ファンはもちろんスイーツ好きの女性にもおすすめです。

甘さにきゅんとするデザート＆ドリンク

デザートには、チョッパーの“大好き”がぎゅっと詰まったメニューが勢ぞろい。「チョッパーのごほうびパンケーキ」（1,590円）は、甘党さん必見のご褒美スイーツ♡

わたあめをテーマにした「チョッパーの宝さがしパフェ」（1,390円）は、シロップをかけるとフルーツやゼリーがキラリと輝く魔法のような仕掛けが楽しめます。

ドリンクは、わたあめがポイントの「ふわふわもぐもぐキャラメルミルク」（990円）や、マシュマロのチョッパーが浮かぶ「マシュマロぷかぷかいちごラテ」（1,090円）など、心まで温まるラインアップ♪

「チョッパーのよじのぼりレモネード」（990円）や冬に嬉しい「チョッパーのほかほかココア」（990円）も揃い、どのメニューも可愛くて選ぶのが大変です。

ファン必見の限定グッズ＆特典も登場

カフェでは、事前予約（税込660円）で「オリジナルステッカー」がもらえるほか、ドリンク注文で「オリジナル紙コースター」（全5種）がランダムで1枚プレゼント。

グッズには「アクリルキーホルダー（ランダム5種）」（770円）、「ミニアクリルスタンド（ランダム5種）」（990円）、「缶バッジ（ランダム5種）」（605円）など、コレクションしたくなるアイテムが満載。

「クリアファイル2枚セット」（880円）、「ミニタオル」（1,650円）、「マグカップ」（2,200円）もラインアップ。

オンラインショップでの販売も行われるため、来店できない方も手に入れられます。

チョッパーと過ごす冬の癒し時間を♡

かわいいチョッパーの魅力をたっぷり楽しめる「CHOPPER’s CAFE」は、SNS映えするメニューや心温まる限定グッズがそろい、ファンはもちろん、癒されたい女性にもぴったりのスポットです。

冬のおでかけにうれしいホットドリンクや見ているだけで笑顔になれるフードが並び、チョッパーの世界へそっと入り込める特別なひとときが味わえます。

期間限定開催なので、気になる方は早めの予約がおすすめ。チョッパーと一緒に、ほっと和む時間を過ごしてみてくださいね♪