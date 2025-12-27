◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場

今年同舞台の日経賞を制したマイネルエンペラー（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ゴールドシップ）は、僚馬のシュヴァリエローズとともに１３時３７分に現地入り。輸送は慣れたもので、落ち着きは十分だ。骨折明けでの参戦になるが山田助手は「普段通り。状態も上がってきてますよ」と手応えを口にする。

手にした外目の６枠１２番枠にも「内目がいいのかなと思ったけど、ひとつ内のミステリーウェイについていけるし、いい枠だと思います」と同助手は自信をのぞかせる。

今年はドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』で日高生産馬が注目されているが、同馬も日高の名門・ビッグレッドファームの生産馬。名前も同牧場が主体のクラブであるラフィアンの冠名にエンペラー（皇帝）なのだから、当初からの期待の高さがうかがえる。「これだけ期待してもらって、それで勝ってＧ１を使わせてもらえて…。名前通り走るのはなかなか無いことですからね。頑張りたいです」と同助手は力を込めた。