身体能力に驚き！ YouTubeチャンネル「walter santi」では、バスケットボールのゴールキーパーとして奮闘する猫の「インディ」の様子が配信され、動画のコメント欄には「天才猫現る」「素晴らしいゴールキーパーだ！」の声が続出しました。

【画像5枚】「すっ…すごすぎるっ……！！！」 これが勢いあまって自分が《ゴールネット》に入っちゃった猫「インディ」の姿です！

「さあ、早くボールを投げるニャ」

注目を集めたのは「Goalkeeper Cat Plays Basketball and Dunks Himself Twice!!」という動画。飼い主さんが緑色のボールを見せると「さあ、早くボールを投げるニャ」とインディはやる気満々です。

小さなバスケットゴールに向かって、ボールを投げる飼い主さん。すると、「ゴールは許さないニャ！」とばかりに、インディは見事なジャンプでボールを阻止しました。

その後も、驚異の身体能力で次々とボールをブロックするインディ。アクロバティックな動きは、目が離せなくなるような魅力があります。

時折、ジャンプした勢いのままゴールネットに飛び込んでしまうのも笑えます。ネットからスルッと出てきて、まったく気にすることなく次のジャンプに備えるインディです。

一方で巻き込まれてしまったのが、ゴールの近くで休んでいた白猫の「サンティ」。大ジャンプしたインディが、自分の上に落ちてくるんじゃないか……と気が気でありません。何度も危うい接触があり、「こりゃたまらないニャ」と飼い主のもとへ逃げました。しかし、ここがお気に入りスポットなのか、すぐに定位置のゴール下に戻ってきます。

軽快な音楽に合わせて、スローモーションでゴールを守り続ける猫のインディ。動画を見た視聴者からは、「すごすぎるんだけど！」「インディのジャンプスキルは最高だね！」「幸せになりたい人はこの猫たちを見て」といった絶賛の声が寄せられています。驚愕の身体能力を、ぜひ動画で確かめてみてください。