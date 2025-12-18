この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】過去イチおいしい⁉︎ 12月の新商品＆鬼リピ商品を爆買い！！年間600アイテム以上買うマニアの購入品紹介も」と題した動画を公開した。年間600以上のカルディ商品を購入するなかべぇさんが、12月の新商品やリピート商品を正直にレビューし、その中から最もおすすめの商品を発表した。

動画では20点もの商品が紹介されたが、なかでもなかべぇさんが「かなり好み」と高く評価したのが、季節限定の「鴨南蛮そば」であった。「ほんのり甘めのスープがそばとめっちゃ合う」「時折ゆずの爽やかな香りがフワッと広がってたまらん」とその専門家らしい視点で味わいを絶賛。価格は少し高めとしつつも、セールになったらリピートしたい一品として紹介している。

しかし、今回レビューした全20品の中で総合1位に選ばれたのは、意外にも「北海道まるいチーズ」であった。なかべぇさんは、バゲットにのせて焼く食べ方を紹介し、「濃厚でもなく…独特の臭みもなく…チーズっぽさはないのだけど、生乳の味と程よい塩気が最高」と、その魅力を力説した。

この他にも、袋を開けた瞬間から芳醇な香りが広がる「トリュフらぁめん」や、「ねっちり」とした独特の食感が特徴の「デーツ＆カカオバー」など、個性豊かな商品が多数紹介された。数ある商品の中からシンプルなチーズを選んだ点に、素材の味を重視するなかべぇさんのこだわりが垣間見える内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:34

購入品紹介スタート
02:16

実食レビュー開始【鴨南蛮そば】
17:14

今回No.1に選ばれた「北海道まるいチーズ」の実食
24:55

総合No.1を発表！

関連記事

【カルディ】今買うのはコレ！年間600品購入マニアが選んだ「すごいの出た」逸品とは？

【カルディ】今買うのはコレ！年間600品購入マニアが選んだ「すごいの出た」逸品とは？

 【カルディ12月】マニアが爆買い＆本音レビュー！今すぐ買うべきNo.1のお菓子と衝撃のポテチはコレだ

【カルディ12月】マニアが爆買い＆本音レビュー！今すぐ買うべきNo.1のお菓子と衝撃のポテチはコレだ
もっと見る

チャンネル情報

カルディマニアなかべぇ_icon

カルディマニアなかべぇ

YouTube チャンネル登録者数 非公開 238 本の動画
カルディの新商品情報をいち早くお届けしたい！ 月曜日・木曜日に配信中♪ ▶製菓衛生士（食べる専門） ▶グルメライター 紹介して欲しい気になる商品は是非コメ欄に！
youtube.com/channel/UCn53-JnCKa1xFaYtTdHzJlA YouTube