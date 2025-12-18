この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】過去イチおいしい⁉︎ 12月の新商品＆鬼リピ商品を爆買い！！年間600アイテム以上買うマニアの購入品紹介も」と題した動画を公開した。年間600以上のカルディ商品を購入するなかべぇさんが、12月の新商品やリピート商品を正直にレビューし、その中から最もおすすめの商品を発表した。



動画では20点もの商品が紹介されたが、なかでもなかべぇさんが「かなり好み」と高く評価したのが、季節限定の「鴨南蛮そば」であった。「ほんのり甘めのスープがそばとめっちゃ合う」「時折ゆずの爽やかな香りがフワッと広がってたまらん」とその専門家らしい視点で味わいを絶賛。価格は少し高めとしつつも、セールになったらリピートしたい一品として紹介している。



しかし、今回レビューした全20品の中で総合1位に選ばれたのは、意外にも「北海道まるいチーズ」であった。なかべぇさんは、バゲットにのせて焼く食べ方を紹介し、「濃厚でもなく…独特の臭みもなく…チーズっぽさはないのだけど、生乳の味と程よい塩気が最高」と、その魅力を力説した。



この他にも、袋を開けた瞬間から芳醇な香りが広がる「トリュフらぁめん」や、「ねっちり」とした独特の食感が特徴の「デーツ＆カカオバー」など、個性豊かな商品が多数紹介された。数ある商品の中からシンプルなチーズを選んだ点に、素材の味を重視するなかべぇさんのこだわりが垣間見える内容となっている。