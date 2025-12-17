クリスマスを彩る「Wpc. Patterns」のテーブルウェアやキッチン雑貨、ギフトコレクションをチェック！
今年もクリスマスシーズンが近づいてきました。パーティーやプレゼントの準備はお済みですか？ 傘をはじめとするレイングッズブランド「Wpc.」から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns（ダブリュピーシーパターンズ）」では、クリスマスを特別なひとときにするキッチン雑貨や贈り物にぴったりなアイテムを多数取りそろえています。クリスマスの準備がまだの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
まずは、クリスマスの食卓を華やかに演出するアイテムをご紹介。鮮やかなテキスタイルをあしらった6つのアイテムは、置くだけ・使うだけで空間の印象がパッと華やぎ、家族や恋人と囲むおうちディナーや、友人とのホームパーティーなど、どんなシーンにもぴったりです。
なかでも、クリスマスのごちそうを引き立てる「プレート」は、メイン料理にもサラダにも使いやすい万能アイテム。ほどよい深さがあり、盛り付けのバランスが取りやすいため、日常使いから特別な日の料理まで幅広く対応します。「プチボウル」は、スープやシチュー、デザートを入れるのにちょうどいいサイズ感で、ほっこり温かい冬のメニューとの相性抜群！
「マグカップ」は、ホットチョコレートやコーヒーをゆったり楽しむ冬のティータイムに欠かせないアイテム。たっぷり入る大きめサイズで、クリスマス映画を観ながらのひとときにもぴったりです。柄が手元を華やかに彩り、ホリデーの雰囲気を一層引き立てます。
食器とあわせて使いたい「プレイスマット」は、サッと敷くだけでクリスマスの食卓をグッと格上げ。単調になりがちなテーブルコーディネートにメリハリをつけ、カトラリーやキャンドルと組み合わせることで、レストランのような上質感を生み出してくれます。また、合成皮革を使用しているため、水や汚れに強く、乾杯が続くパーティーシーンでも安心して使えます。
大ぶりのテキスタイルがアクセントになる「ポットホルダー」は、1枚で鍋敷きにもミトンにも使える便利な2way仕様。温かい料理を運ぶ場面や、テーブルに熱い鍋を置く瞬間など、冬の食卓に欠かせない実用性を備えています。ホームパーティーのギフトとしても喜ばれるアイテムです。
■この冬をもっと楽しくする「Wpc. Patterns」のギフトコレクション
続いて、「Wpc. Patterns」の人気商品から、クリスマスギフトにおすすめの雑貨を厳選してご紹介。キッチン雑貨からファッション小物まで、お世話になった方への贈り物や家族や友達とのプレゼント交換、1年間頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。
プレゼントにおすすめの「スタッキングマグカップ」は、柔らかな色合いと温もりを感じるテキスタイル柄が魅力です。ころんとした愛らしいフォルムは手に馴染みやすく、毎日のコーヒータイムを少しだけ特別なひとときにしてくれます。重ねて収納できるため、1人暮らしのキッチンにも省スペースで置けるのがうれしいポイント。
シンプル好きな方には「スタッキングマグカップ ソリッド」がおすすめです。6色の豊富なカラーバリエーションと洗練されたデザインは、柄物の食器との相性も抜群。自分だけの”推し色”を選んだり、家族や友人と色違いでそろえたりと、楽しみ方の幅も広がるアイテムです。ペアギフトとして選びやすいのも魅力のひとつ。
ひと味違う冬のギフトを探しているなら、ニット素材とカラフルな柄がかわいい「ニットトートバッグ」がおすすめです。使い勝手のいいサイズ感と見た目以上の収納力で、ちょっとしたお出かけやお散歩に最適。また、同シリーズの「ニットフラットポーチ」や「ニットティッシュポーチ」は、コスメやティッシュなどの小物を入れるのにぴったり。バッグに取り付けられる便利なストラップ付きで使い勝手も抜群です。全6種類の豊富なテキスタイルがそろい、贈る相手の好みに合わせてセレクトできます。
クリスマスを華やかに彩るアイテムで、大切な人たちと特別なひとときを過ごしてみませんか？
【商品情報】
プレート（税込1,980円）
素材：磁器
サイズ：直径20.5×高さ2cm
プチボウル（税込1,870円）
素材：磁器
サイズ：直径13.8×高さ5.9cm
容量：500ml
マグカップ（税込1,980円）
素材：磁器
サイズ：直径（飲み口）10×高さ8.5cm
容量：400ml
プレイスマット（税込1,045円）
素材：合成皮革
サイズ：横45×縦30cm
ポットホルダー（税込1,540円）
素材：表生地 綿100%／中綿 ポリエステル100%
サイズ：幅20×縦20cm ※難燃素材ではありません
スタッキングマグカップ（税込1,540円）
素材：磁器
サイズ：直径（飲み口）8.4×高さ7.8cm
容量：300ml ※電子レンジ、食器洗浄機OK
スタッキングマグカップ ソリッド（税込1,540円）
素材：磁器
サイズ：直径（飲み口）8.4×高さ7.8cm
容量：300ml ※電子レンジ、食器洗浄機OK
ニットトートバッグ（税込1,870円）
素材：ポリエステル100%（洗濯機の使用可）
サイズ：横20×縦36×マチ11cm（約）
ニットフラットポーチ（税込2,310円）
素材：ポリエステル100%（洗濯機の使用可）
サイズ：横21×縦14.5cm（約）
ニットティッシュポーチ（税込2,200円）
素材：ポリエステル100%（洗濯機の使用可）
サイズ：横14×縦10.5cm（約）
文＝秋武宏美