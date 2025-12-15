ブロガーのヤマモトさんの漫画「親知らず全部抜く」（全3話）がインスタグラムで合計1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

歯肉に痛みを感じ歯医者に行ったところ、「親知らずを抜きましょう」と告げられました。涙目になりながら麻酔を打ち…という内容で、読者からは「私も大変でした…」「恐怖ですよね」などの声が上がっています。

麻酔は効いているのに怖い…抜歯中のリアルな感覚

ヤマモトさんは、インスタグラムとブログ「わっしょい!!ヒゲ母ちゃん」でエッセー漫画を発表。『マンガSPA！』で「小学校受験、やってよかった？ー独身時代の貯金300万円つっこんでみた話ー」を連載中です。またKindle無料漫画では、発表した作品を配信しています。ヤマモトさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ヤマモトさん「『下の親知らずを抜かなきゃだけど、なんか怖い…』という気持ちが自分自身にずっとあったので、同じ思いの方に届けたくて漫画にしました」

Q.歯医者さんに行くのは苦手ですか。

ヤマモトさん「得意ではないですね…(笑)。歯石をガリガリ削られるのは苦手、柔らかいブラシでくるくる磨いていただくのは好きです。大人になってから歯科矯正を経験したので、以前は定期的に行っていましたが、矯正が終了した後は年に1〜2回くらい通っています」

Q.実際のところ、どれくらい痛かったですか。

ヤマモトさん「麻酔が効いていたので、歯の痛み自体はそれほどなかったと記憶しています。『引っ張られる感覚』に耐えるのがキツかったです…」

Q.術後の穴は、どれくらいで埋まりましたか。

ヤマモトさん「だいたい1カ月くらいで埋まりました！」

Q.この投稿から約1年たちますが、その後歯のトラブルはありませんか。

ヤマモトさん「その後は特にトラブルなく過ごせています。奥歯に気を付けて磨くようにしています」

Q.作品について、どのようなコメント が寄せられていますか。

ヤマモトさん「『親知らず抜歯の恐怖、めちゃ分かります…』『私のときはもっと大変でした』などの共感や体験談コメント、『ちょうど親知らずを抜く予定があったので、勇気づけられました』というような感想が寄せられ、描いてよかったなあと思いました！」