¡Ö¥Ï¥Þ¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡ª¡×¡Ö²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î´ò¤·¤¤¡×Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬
Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÌóÌó143kcal¡¿1¿ÍÊ¬
Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Î¤°ò¡¡4¡Á5¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡¡Âç¤µ¤¸1
Ì£Á¹¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
º½Åü¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
¾®¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
Î¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡Î¤°ò¤ÏÈé¤´¤È¤è¤¯Àö¤¤¡¢ÊñÃú¤ÇÈé¤Ë°ì¼þÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢Î¤°ò¤òÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸600W¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¡ÊÈé¤¬¤à¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
➂Î¤°ò¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤Ä¤Ö¤·²Ã¸º¤ËÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡¢Ì£Á¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç5¡Á6Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¾®¤Í¤®¤ò¤Õ¤ë¡£
¤³¤ó¤¬¤êÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡
Î¤°ò¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤ÎÎ¤°ò¤Ë¡¢Ì£Á¹¥Þ¥è¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬ÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤â¤¦°ìÉÊÍß¤·¤¤¤È¤¤ä¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª»È¤¤¤ÎÌ£Á¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì£Á¹¤ÎÎÌ¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÄ´À°Æ¦Æý¤Ï¡¢µíÆý¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤á¤ó¤É¤¦¤ÊÎ¤°ò¤ÎÈé¤à¤¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç³Ú¡¹¢ö
ÊñÃú¤ÇÈé¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÈé¤¬¤à¤±¤Þ¤¹¡£Îä¤á¤ë¤È¤à¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç®¡¹¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤Õ¤¤ó¤Ê¤É¤Ç¤¯¤ë¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤±¤É¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ÖÎ¤°ò¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¤°ò¤Ï¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤ÊÂ¾¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î¤Í¤Ð¤ê¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÉÊ¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹