中国へ帰っても上野動物園の“アイドル”たちとずっと一緒！パンダ3頭が日常に溶け込む新グッズがフェリシモから登場
株式会社フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」から、上野動物園で生まれ育ったシャンシャン・シャオシャオ・レイレイの3頭のパンダの愛らしい姿を再現したフェリシモオリジナルグッズが2025年11月20日から販売されている。3頭それぞれの個性や愛らしい表情を丁寧に再現し、まるでそばで寄り添ってくれているような存在感を楽しめるパンダグッズとはどのようなものなのだろうか。
【画像】顔立ちや性格の違いまでリアルに再現！上野動物園の「アイドル」たちのぬいぐるみポーチと写真を比較してみた
■上野動物園の“アイドル”パンダ3頭それぞれの特徴とは？
今回のグッズを開発したのは、毎晩パンダのぬいぐるみと寝ているほど、パンダが大好きと語るフェリシモの新入社員。そんな大のパンダ愛好家が上野動物園で生まれ育ったシャンシャン・シャオシャオ・レイレイの3頭それぞれの個体差に注目して、性格や顔の特徴をグッズデザインに落とし込んだ。
シャンシャンはアイパッチ(目の周り)がそら豆の形をしていて、頭が平らで、おてんばな性格。シャオシャオは、頭が少し尖っていて、活発で新しいものへの警戒心は少ない性格。レイレイは、頭が比較的平らで、耳と耳の間が離れ気味で、シャオシャオとは対照的に落ち着いていて、とても慎重な性格と、似ているように見える3頭にも違いやそれぞれの特徴が存在している。
共通しているのは、どの個体もふわふわでキュートで癒やしの存在だという点。そこで、パンダのもっちり感やふわふわの毛並みの雰囲気はそのままに、それぞれの個体の“らしさ”が出るようにポーズの選定や、顔の形・パーツなどにこだわったのが今回のフェリシモオリジナルグッズだ。
■パンダたちがいつでも寄り添ってくれるグッズを紹介！
今回のフェリシモオリジナルグッズの中で一番の注目は、3匹それぞれの性格や顔立ちなどを細部まで表現したのんびりポーチ(月1個、3300円)だ。シャンシャン、シャオシャオ、レイレイの中から1カ月に1種が届き、そのたびに料金の3300円を支払う定期便商品として展開されており、どの子のポーチが届くのか楽しめる商品になっている。3つそろえると総額9900円だが、1つ目が届いた時点、あるいは2つ目が届いた時点での解約も可能なので、1個だけほしい人でも注文できる仕様になっている。
ポーチは背中のファスナーからリップなど小物を出し入れできるデザインで、後ろ姿もいとおしく再現されている。デスクの上に飾れば、仕事中も癒やしの存在に。思わず抱きしめたくなる、もふもふでふわふわな触り心地と絶妙なサイズ感もポイントだ。
もこもこ刺しゅうトートバッグ(3960円)は、上野動物園で生まれ育ったパンダのシャンシャン・シャオシャオ・レイレイをモチーフにしたトートバッグ。相良(さがら)刺しゅうで表現したパンダたちは、なでたくなるモコモコな触り心地となっている。A4対応で肩掛けもでき、丈夫なキャンバス生地なので、ラフに使えてデイリーユースにぴったりだ。
もこもこフラットポーチ(3190円)も、モコモコな相良刺しゅうで3頭それぞれの愛らしい表情や姿を表現していて、トートバッグとおそろいで持つのもおすすめなグッズ。サイズは大き目で、コスメポーチやガジェットポーチなどさまざまな用途で使いやすいのもうれしい。
リール付きパスケース(月1個、2860円)は「のんびりポーチ」と同様に、3種類のデザインから1種類が3回に分けて毎月届く定期便仕様。シャンシャン・シャオシャオ・レイレイのそれぞれの特徴をかわいいイラストで表現したパスケースは、毎日の通勤・通学がちょっぴり楽しくなるデザインだ。白黒のパンダカラーが映えるニュアンスカラーで、バッグにつけてもかわいらしいアクセントにもなる。1回分だけの注文でランダム性を楽しんでもよし、3回分の注文で3種類すべてをゲットして家族でデザイン違いのパスケースを使ってもよし。かわいいパンダたちと一緒に通勤・通学してみては？
ふわふわフェイスタオル(1980円)も白黒のパンダカラーが映えるニュアンスカラーのデザイン。綿100％の柔らかな素材は、まるでパンダのおなかをなでているような心地よさを与えてくれる。優しい手ざわりと、シャンシャン・シャオシャオ・レイレイの愛らしさに癒やされるフェイスタオルだ。
なお、売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛を行い、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用される。
■上野動物園近くの「YOU+MORE!」実店舗にも期間限定特設コーナーが登場！
ここまで紹介してきたフェリシモオリジナルグッズ5点は、「YOU+MORE!」の公式サイト上でウェブ販売されているが、12月16日(火)から12月20日(土)まで期間限定で上野の常設店舗「フェリシモYOU+MORE!エキュート上野店」でも販売される予定となっている。フェリシモオリジナルパンダグッズが展開される特設コーナーには、1枠15分ごとの入場枠が設定されており、ゆっくりとサイズ感や手触りなどを確認できる。特設コーナーへの入場チケット(無料)は公式サイトから予約できるので、入店時間が決まったら早めの予約がおすすめだ。
フェリシモYOU+MORE!エキュート上野店での現地販売では、店舗限定の先行販売グッズも登場する。3頭の愛らしいイラストがプリントされたクリアポーチや、上野動物園のパンダ3頭や、親子・双子のパンダのイラストが描かれたランチトートなど、上野動物園にゆかりのあるパンダたちを生活の中で感じられるグッズは見逃せない。
■新グッズ以外のイチオシふわふわなパンダグッズとは？担当者にインタビュー
今回は、フェリシモの担当者に上野動物園で生まれ育ったパンダたちをリアルに再現したグッズの開発背景や商品に込めた想い、新グッズ以外のイチオシグッズなどについて聞いてみた。
――シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ3頭のグッズ発売の狙いや目的を教えてください。
「大好きなパンダをもっと身近に感じたい、癒やされたい」というニーズに応えるべく商品を企画開発しています。中国に帰ったシャンシャン、間もなく中国へ帰る双子のシャオシャオ・レイレイ、それぞれの個性を再現することで、ファンの方々に愛着を持っていただき、日常で癒やしを与えられる商品になればと思っています。
――上野動物園で生まれ育った3頭のパンダの愛らしいリアルな姿を再現したグッズを開発するアイデアはどのように生まれましたか？
同じように見えて、実は顔立ちや性格も全然違うパンダのユニークさを知ってほしいという思いが込められています。3頭それぞれの顔立ちや性格の違いを表現することで、より愛着が湧く特別なグッズになるようにデザインしています。
――今回のグッズのなかでイチオシのグッズを教えてください。
どの商品もおすすめですが、3頭それぞれの個体差やのんびりした愛らしい仕草を表現したぬいぐるみポーチがイチオシです。推しパンダと毎日一緒に出かけたり、3頭そろえてデスクの癒やしにしたり、“パンダライフ”を楽しんでいただきたいです。
――ぬいぐるみポーチの商品開発で困難だったことはありましたか？
ぬいぐるみとしてのかわいさと、リアルさの塩梅を調節することが難しかったです。何度も3頭の写真を観察してサンプルアップし、特徴を細かく調整していきました。
――今回登場した新グッズ以外にもイチオシのパンダグッズはありますか？
新グッズ以外では、昨年発売したリアルサイズのパンダ布団収納がおすすめです。布団を詰めるとパンダが完成し、一緒に暮らしているような愛着を感じていただけます。
――ジャイアントパンダの保護をサポートする基金への協賛の狙いを教えてください。
大好きなパンダたちが、これからもずっと地球上にいてくれることを心から願っています。パンダたちを守る活動に協力したいと考え、「ジャイアントパンダ保護サポート基金」への協賛を決めました。お買い物を通して、パンダを守るための教育や保全活動につながります。お客様にもぜひ一緒にパンダの未来を応援してほしいと思っています。
――最後に一言お願いします！
上野動物園で生まれ育ったシャンシャン、シャオシャオ、レイレイの3頭は、私たちに多くの癒やしと笑顔を運んでくれました。このグッズは、そんな彼らの愛らしい姿を再現し、日常の中でずっと愛でられるよう願いを込めて作りました。ぜひパンダたちをより身近に感じて、日々の生活に癒やしを感じていただきたいです。
パンダを「アイドルのような存在」と語るフェリシモの新入社員が企画した今回のパンダグッズは、上野動物園の「アイドル」シャオシャオ、レイレイの2頭とそのお姉ちゃんのシャンシャンの特徴をリアルに再現している。来年2026年2月に返還予定のシャオシャオ、レイレイの2頭をはじめ、上野動物園で人々を魅了してきたパンダたちをこれからもずっと愛でられるグッズは要チェックだ！
※今回紹介したフェリシモのオリジナルグッズは、上野動物園内での販売はありません。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
■上野動物園の“アイドル”パンダ3頭それぞれの特徴とは？
今回のグッズを開発したのは、毎晩パンダのぬいぐるみと寝ているほど、パンダが大好きと語るフェリシモの新入社員。そんな大のパンダ愛好家が上野動物園で生まれ育ったシャンシャン・シャオシャオ・レイレイの3頭それぞれの個体差に注目して、性格や顔の特徴をグッズデザインに落とし込んだ。
シャンシャンはアイパッチ(目の周り)がそら豆の形をしていて、頭が平らで、おてんばな性格。シャオシャオは、頭が少し尖っていて、活発で新しいものへの警戒心は少ない性格。レイレイは、頭が比較的平らで、耳と耳の間が離れ気味で、シャオシャオとは対照的に落ち着いていて、とても慎重な性格と、似ているように見える3頭にも違いやそれぞれの特徴が存在している。
共通しているのは、どの個体もふわふわでキュートで癒やしの存在だという点。そこで、パンダのもっちり感やふわふわの毛並みの雰囲気はそのままに、それぞれの個体の“らしさ”が出るようにポーズの選定や、顔の形・パーツなどにこだわったのが今回のフェリシモオリジナルグッズだ。
■パンダたちがいつでも寄り添ってくれるグッズを紹介！
今回のフェリシモオリジナルグッズの中で一番の注目は、3匹それぞれの性格や顔立ちなどを細部まで表現したのんびりポーチ(月1個、3300円)だ。シャンシャン、シャオシャオ、レイレイの中から1カ月に1種が届き、そのたびに料金の3300円を支払う定期便商品として展開されており、どの子のポーチが届くのか楽しめる商品になっている。3つそろえると総額9900円だが、1つ目が届いた時点、あるいは2つ目が届いた時点での解約も可能なので、1個だけほしい人でも注文できる仕様になっている。
ポーチは背中のファスナーからリップなど小物を出し入れできるデザインで、後ろ姿もいとおしく再現されている。デスクの上に飾れば、仕事中も癒やしの存在に。思わず抱きしめたくなる、もふもふでふわふわな触り心地と絶妙なサイズ感もポイントだ。
もこもこ刺しゅうトートバッグ(3960円)は、上野動物園で生まれ育ったパンダのシャンシャン・シャオシャオ・レイレイをモチーフにしたトートバッグ。相良(さがら)刺しゅうで表現したパンダたちは、なでたくなるモコモコな触り心地となっている。A4対応で肩掛けもでき、丈夫なキャンバス生地なので、ラフに使えてデイリーユースにぴったりだ。
もこもこフラットポーチ(3190円)も、モコモコな相良刺しゅうで3頭それぞれの愛らしい表情や姿を表現していて、トートバッグとおそろいで持つのもおすすめなグッズ。サイズは大き目で、コスメポーチやガジェットポーチなどさまざまな用途で使いやすいのもうれしい。
リール付きパスケース(月1個、2860円)は「のんびりポーチ」と同様に、3種類のデザインから1種類が3回に分けて毎月届く定期便仕様。シャンシャン・シャオシャオ・レイレイのそれぞれの特徴をかわいいイラストで表現したパスケースは、毎日の通勤・通学がちょっぴり楽しくなるデザインだ。白黒のパンダカラーが映えるニュアンスカラーで、バッグにつけてもかわいらしいアクセントにもなる。1回分だけの注文でランダム性を楽しんでもよし、3回分の注文で3種類すべてをゲットして家族でデザイン違いのパスケースを使ってもよし。かわいいパンダたちと一緒に通勤・通学してみては？
ふわふわフェイスタオル(1980円)も白黒のパンダカラーが映えるニュアンスカラーのデザイン。綿100％の柔らかな素材は、まるでパンダのおなかをなでているような心地よさを与えてくれる。優しい手ざわりと、シャンシャン・シャオシャオ・レイレイの愛らしさに癒やされるフェイスタオルだ。
なお、売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛を行い、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用される。
■上野動物園近くの「YOU+MORE!」実店舗にも期間限定特設コーナーが登場！
ここまで紹介してきたフェリシモオリジナルグッズ5点は、「YOU+MORE!」の公式サイト上でウェブ販売されているが、12月16日(火)から12月20日(土)まで期間限定で上野の常設店舗「フェリシモYOU+MORE!エキュート上野店」でも販売される予定となっている。フェリシモオリジナルパンダグッズが展開される特設コーナーには、1枠15分ごとの入場枠が設定されており、ゆっくりとサイズ感や手触りなどを確認できる。特設コーナーへの入場チケット(無料)は公式サイトから予約できるので、入店時間が決まったら早めの予約がおすすめだ。
フェリシモYOU+MORE!エキュート上野店での現地販売では、店舗限定の先行販売グッズも登場する。3頭の愛らしいイラストがプリントされたクリアポーチや、上野動物園のパンダ3頭や、親子・双子のパンダのイラストが描かれたランチトートなど、上野動物園にゆかりのあるパンダたちを生活の中で感じられるグッズは見逃せない。
■新グッズ以外のイチオシふわふわなパンダグッズとは？担当者にインタビュー
今回は、フェリシモの担当者に上野動物園で生まれ育ったパンダたちをリアルに再現したグッズの開発背景や商品に込めた想い、新グッズ以外のイチオシグッズなどについて聞いてみた。
――シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ3頭のグッズ発売の狙いや目的を教えてください。
「大好きなパンダをもっと身近に感じたい、癒やされたい」というニーズに応えるべく商品を企画開発しています。中国に帰ったシャンシャン、間もなく中国へ帰る双子のシャオシャオ・レイレイ、それぞれの個性を再現することで、ファンの方々に愛着を持っていただき、日常で癒やしを与えられる商品になればと思っています。
――上野動物園で生まれ育った3頭のパンダの愛らしいリアルな姿を再現したグッズを開発するアイデアはどのように生まれましたか？
同じように見えて、実は顔立ちや性格も全然違うパンダのユニークさを知ってほしいという思いが込められています。3頭それぞれの顔立ちや性格の違いを表現することで、より愛着が湧く特別なグッズになるようにデザインしています。
――今回のグッズのなかでイチオシのグッズを教えてください。
どの商品もおすすめですが、3頭それぞれの個体差やのんびりした愛らしい仕草を表現したぬいぐるみポーチがイチオシです。推しパンダと毎日一緒に出かけたり、3頭そろえてデスクの癒やしにしたり、“パンダライフ”を楽しんでいただきたいです。
――ぬいぐるみポーチの商品開発で困難だったことはありましたか？
ぬいぐるみとしてのかわいさと、リアルさの塩梅を調節することが難しかったです。何度も3頭の写真を観察してサンプルアップし、特徴を細かく調整していきました。
――今回登場した新グッズ以外にもイチオシのパンダグッズはありますか？
新グッズ以外では、昨年発売したリアルサイズのパンダ布団収納がおすすめです。布団を詰めるとパンダが完成し、一緒に暮らしているような愛着を感じていただけます。
――ジャイアントパンダの保護をサポートする基金への協賛の狙いを教えてください。
大好きなパンダたちが、これからもずっと地球上にいてくれることを心から願っています。パンダたちを守る活動に協力したいと考え、「ジャイアントパンダ保護サポート基金」への協賛を決めました。お買い物を通して、パンダを守るための教育や保全活動につながります。お客様にもぜひ一緒にパンダの未来を応援してほしいと思っています。
――最後に一言お願いします！
上野動物園で生まれ育ったシャンシャン、シャオシャオ、レイレイの3頭は、私たちに多くの癒やしと笑顔を運んでくれました。このグッズは、そんな彼らの愛らしい姿を再現し、日常の中でずっと愛でられるよう願いを込めて作りました。ぜひパンダたちをより身近に感じて、日々の生活に癒やしを感じていただきたいです。
パンダを「アイドルのような存在」と語るフェリシモの新入社員が企画した今回のパンダグッズは、上野動物園の「アイドル」シャオシャオ、レイレイの2頭とそのお姉ちゃんのシャンシャンの特徴をリアルに再現している。来年2026年2月に返還予定のシャオシャオ、レイレイの2頭をはじめ、上野動物園で人々を魅了してきたパンダたちをこれからもずっと愛でられるグッズは要チェックだ！
※今回紹介したフェリシモのオリジナルグッズは、上野動物園内での販売はありません。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和