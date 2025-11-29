ルタオがお届け♡華やかで特別な「ルタオスイーツおせち2026」

小樽洋菓子舗ルタオが贈る「ルタオスイーツおせち2026」は、伝統的なおせちをスイーツで表現した特別なお重です♡抹茶や和栗、ベリー、チョコレートなど、多彩な味わいのケーキやムースが華やかに並び、新年を彩ります。家族や親戚が集うお正月にふさわしい逸品で、感謝の気持ちを込めたルタオならではのスイーツおせちは、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

「迎春アソート」は、しっとり抹茶生地で抹茶クリームとえりも小豆のあんこを巻いたロールと、和栗のクリームと2種の栗を飾ったベイクドチーズケーキをセットにした逸品です。

「初夢プリン」は、ミルキーなバニラミルクムースの上に2種類のみかんとなめらかなプリンを飾った、煌びやかでお正月らしい一品。見た目も華やかで、食卓を彩ります。

銀座コージーコーナーの9色ケーキ♡推し活が楽しくなる推しスイーツ

福寿アソート＆新春ベリーで味わう多彩なスイーツ

「福寿アソート」は、ピスタチオダマンドの上にカスタードクリームと苺を飾ったケーキと、チョコレート生地にほろ苦いカフェカラメルクリームを挟んだケーキのセット。

「新春ベリー」は、甘酸っぱいベリームースの上に艶やかなベリーナパージュを重ね、苺とフランボワーズで華やかに仕上げたムースケーキです。どちらも見た目と味わいのバランスが絶妙です。

頌春ショコラ＆花暦ドゥーブルで締めくくる特別なお重

「頌春ショコラ」は、チョコレートとヘーゼルナッツのムースの間にチョコチップとフランボワーズを加え、クリームとガナッシュで市松模様を表現したスイーツ。

「花暦ドゥーブル」は、北海道産生クリームを絞りお正月仕様に仕立てた、ミルキーで口どけなめらかなドゥーブルフロマージュです。

すべてのスイーツが詰まったお重は、サイズ21.5cm×31.5cm×高さ7.4cmで風呂敷に包んでお届けされます。

家族と楽しむルタオスイーツおせち2026

「ルタオスイーツおせち2026」は、和の要素をスイーツで表現した特別なお重。

迎春アソートや初夢プリン、福寿アソート、新春ベリー、頌春ショコラ、花暦ドゥーブルの全6種類のスイーツが詰め合わせになり、家族や親戚での新年のお祝いにぴったりです♡

数量限定のため、小樽洋菓子舗ルタオ公式オンラインショップでの早めの予約がおすすめです。