2頭目を迎えたときの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で70万2000回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛い」「なんて素敵なの」「仲良しさんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬と初めて顔を合わせた先輩犬→睨み合っていた2匹が…まるで兄弟のような『現在の光景』】

睨み合っていた2匹

Instagramアカウント「0419boston_1105chihuahua」の投稿主さんの家には、ボストンテリアの『たま』ちゃんがいます。あるとき、2頭目としてチワワの『りく』ちゃんを迎えることになりました。初対面を果たした2匹は、早くも威嚇態勢に！先輩犬のたまちゃんは赤ちゃん犬の存在を受け入れられず、睨みを効かせていたそうです。

しかし、りくちゃんは天性の人懐っこさの持ち主でした。ご家族とすぐに仲良くなっただけでなく、威嚇してくるたまちゃんにも好意的な姿勢を取ったのです。最初こそ緊張することもあったものの、健気な姿にたまちゃんも心を開かざるを得なかったよう。1ヶ月経つ頃には、すっかり仲良しになっていたといいます。

気が付くといつでも一緒に…

気が付くと、2匹はお互いになくてはならない存在になっていたようです。いつでもぴったりと寄り添い合い、仲睦まじい姿を見せてくれるようになったとか。そんな2匹に、ご家族もほっと胸をなでおろしたことでしょう。

りくちゃんは、たまちゃんを枕にしてお昼寝するのがお気に入りだとか。頼もしい兄犬に甘えたい気持ちがあるのか、たまちゃんを枕にしたりくちゃんはとっても穏やかな表情になるのだといいます。ときには、たまちゃんがりくちゃんを枕にしていることも…♡

まるで兄弟のような姿にホッコリ

実は、今回はりくちゃんが3歳の誕生日を迎えた記念の投稿でした。3年の時を経て、睨み合っていたときのことが嘘のように、兄弟のような関係になっているという2匹。今では、最高に相性抜群だと思えるようになったといいます。

最後に「こんなに小さいりくがもう3歳なんていまだに信じられない」と綴った投稿主さん。たまちゃんとりくちゃんの仲良しな姿に、ご家族も癒されていることでしょう。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「見てるだけで幸せ」「どちらもお利口さんなんですね」「これからも仲良く元気に過ごしてください」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「0419boston_1105chihuahua」には、たまちゃん＆りくちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

