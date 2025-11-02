º£¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¡ª40Âå¸þ¤±¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥¤¥¯¤Î¤ä¤êÊý¡×
¡¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÏÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò½Ð¤¹
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÏÇ»¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÜ¸µ¤ò¤è¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¸÷¡×¡£¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¤ÈÌÜÆ¬¤Ë¥é¥á¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥á¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥é¥á¤Î¥¥é¥¥é¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤è¤ê¡¢¥Ä¥ä¤Ã¤Ý¤µ¤Î½Ð¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤Ê¤ªÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥á¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢MAC¤Î¥À¥º¥ë¥·¥ã¥É¥¦ ¥ê¥¥Ã¥É ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¢ÎÞÂÞ¤Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Çºî¤ë
40Âå¤Ç¤âÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤À¤È¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ï¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÜ¤Î²¼¤â¥¥ì¥¤¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÎÞÂÞ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï±Æ¿§¤òÎÞÂÞ¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÇÎÞÂÞ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤«¤Ë¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿´¶¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥¶¡¦¥»¥à CP¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤¹¡£
£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÄù¤á¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤È´é¤¬¥Ü¥ä¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤ò»È¤¦¤È¾¯¤·¸Å½¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êÄù¤á¿§¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¤È°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¤âÈ´¤±´¶¤Î½Ð¤ë¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¹õ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È½Å¤¿¤¯¤Ê¤é¤ºÌÜÎÏ¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¥¨¥Æ¥å¥» ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢½Å¤Í¤¿Äù¤á¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¶¡¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ 010M¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¤¥Á¡¼¥¯¤ÏËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥¯¤ÏËË¤Î1ÈÖ¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¼Ð¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈËË¤¬¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®É¡¤Ë¶á¤á¤ÎËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ²£Ä¹¤ÎÂÊ±ß·Á¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËË¤¬¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤º¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¸«¤¨¡¢¼ã¸«¤¨¤â³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¤Ï3CE¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¥ê¥Ã¥×¤Ï¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥óÉ¬¿Ü
40Âå¤Ï¿°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÆÃ¤Ë¿°¤Î»³¡¢²¼¿°¤Î¸ý³Ñ¤«¤é¤Î³ÑÅÙ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¿ÍÃæ¤òÃ»¤¯¸«¤»¤ë¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¼ã¡¹¤·¤¤¸ý¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÇÎØ³Ô¤ò¼è¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï¸ý¹È¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥À¡¼¥¯¤á¥«¥é¡¼¤Î¥°¥í¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆâÂ¦¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤×¤¯¤Ã¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢ALL MY THINGS¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡704¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É¡£
¸ý¹È¤ÏMAC¤Î¥é¥¹¥¿¡¼¥¬¥é¥¹ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ï¥°¥ß¡¼¡£
¥°¥í¥¹¤ÏEQUMAL ¥Î¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¤¥Æ¥£¥ó¥È¡¿¥ê¥È¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1ºÐÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ©¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ï¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤º¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¼ã¡¹¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ä¤Äº£¤Ã¤Ý¤µ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê»ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£