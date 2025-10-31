【ワンコインセール】話題のビジネス書が499円でお得に読める！『人は聞き方が9割』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でビジネス書をワンコインでお得に楽しめるセールが開催中。幅広いジャンルの書籍をお得に楽しむことができるこのセールでは、『人は聞き方が９割』など人気書籍も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■人は聞き方が９割
セール特価：499円（70%OFF）
人は聞き方が９割
「聞き上手」がうまくいく！――「聞くのが苦手」「人の話を聞く時間が苦痛だ」という人は多いものです。
でも、ちょっぴり「聞き方のコツ」を押さえるだけで、聞くのが楽しくなり、コミュニケーションがうまくいくようになり、まわりから好かれるようになります。
「聞き上手」になれば、自分も相手も安心できる空間をつくることができ、人と話すことがラクになり、人間関係も、人生も、全部がよりよい方向に動き出します!
■誰とでも15分以上 会話がとぎれない！話し方66のルール 【会話がとぎれない！話し方シリーズ】
セール特価：499円（68%OFF）
誰とでも15分以上 会話がとぎれない！話し方66のルール 【会話がとぎれない！話し方シリーズ】
どんな人とも会話が続く方法を、ポイントを押さえて分かりやすく説明しています。あらゆる場面に対応できるように、会話フレーズを豊富に紹介。
これ一冊で自然体で話せるようになったり、相手の反応がとてもよくなったり、場を盛り上げられたりと、さまざまな効果が表れます。
■捨てられる銀行
セール特価：499円（59%OFF）
捨てられる銀行
2015年夏に就任した森信親・金融庁長官の真意を知ろうと、いま金融機関のＭＯＦ担はじめ多くの銀行関係者は右往左往している。もともと不良債権処理のために整備された金融庁による金融検査の手法が一変しようとしているのだ。森長官に密着する金融庁担当記者がそのすべてを明らかにする。
■ヒトが持つ８つの本能に刺さる 進化論マーケティング
セール特価：499円（72%OFF）
ヒトが持つ８つの本能に刺さる 進化論マーケティング
ベストセラーを連発するサイエンスライターが解説する、最新研究のエビデンスに基づく、本能を撃ち抜く「進化論マーケティング」の実践書。
なぜ、世界中のマーケターが「ヒトが持つ本能」に注目するのか。それは、消費者理解が人間の本能と行動の関係性を解明することだからです。
■教養としての金融危機
セール特価：499円（41%OFF）
教養としての金融危機
激動の世界史と時代の大転換点――。
「100年間」に起きた「9つの危機」を「ストーリー」で一気に学ぶ…！
世界的な金融危機はなぜ起きたのか？ なぜ金融危機は10年に1度起こるのか？ 新型コロナショックは新たな金融危機を引き起こすのか？ 危機を何度も乗り越えたこの世界は、いったいどこに向かうのだろうか？
※本ページで紹介する情報は、2025年10月31日15時現在のものです。
