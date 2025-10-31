俳優の笠原紳司（51）が30日、自身のSNSを通じて、女優の高宗歩未（32）との結婚を発表した。高宗は現在、第1子を妊娠しており、産休入りする。



笠原はXに掲載した文書で「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを慎んでご報告させていただきます。また、ふたりの間には新しい命も授かりました」と報告。「これからも皆様への感謝の気持ちを一番に、丁寧に仕事と向き合い、真摯に精進を重ねてゆきます。皆様と明るい未来を歩んでいけるよう励んで参ります。温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。



高宗も自身のXで結婚を発表するとともに「私のお腹の中には今小さな命が宿っております」と第1子妊娠も報告。「結婚も母になる事も半ば諦めていた私が、まさかこの様なご報告を皆様にする日がくるなんてと、自分でも驚いております」と心境を記した。今後の仕事については「しばらくは大好きな舞台のお仕事はお休みとなります。誠に勝手ながら産休に入らせて頂きます事をどうかお許しください」と産休入りを伝えた。



笠原は2000～01年にテレビ朝日系で放送されていたスーパー戦隊シリーズ「未来戦隊タイムレンジャー」に滝沢直人／タイムファイヤー役で出演。同作における追加戦士枠ながら高い人気をほこった。一方の高宗も2006～07年にTBS系で放送されていた「ウルトラマンメビウス」にサイコキノ星人・カコ役で出演。特撮作品に縁がある2人の結婚となった。



