俳優・綾野剛が２５日、都内で行われた、映画「愚か者の身分」の公開記念舞台あいさつに主演の北村匠海、共演の林裕太、山下美月と出席した。

綾野はこの日、革ジャン姿で登場したがかなりパツパツで、体格の良さが衣装の上から確認できるほどだった。途中では革ジャンを脱ぎ、色気あるシャツ姿に。「今日もトレーニングやってきてるんで、どうしても代謝が上がっちゃう」と苦笑いし、北村も「やっぱ筋肉量がすごいからすごい汗かく」と笑った。

その最中はキャスト陣自ら作中の推しキャラを挙げるトークを展開しており、林は綾野の役柄に触れつつ「剛さんの汗」を推していると回答。林は「タイミングが良すぎた」と笑いつつ「実は剛さんは芝居で汗を自力でかける」といい「実は汗の質も変えられるっていう」とも暴露。今作では「すごくぬめっとした緊張感のある汗」と「爽やかな汗をかいている」で、シーンによって使い分けてるとして「そこまで操れる役者がこの世にいるんだ」と驚きの様子で語った。

これに綾野は「めっちゃ恥ずかしい！」と赤面し、北村も「それを聞いて剛さんが汗だくになってる」とニヤリ。それでも綾野は「メイクさんの力を借りながらサラサラ感を変えるみたいなのはやりますね」と衝撃の解説。会場中が驚きに満ちた中、「今は単純に増量期なんで、どうしても汗かいちゃう。全然お気になさらず、体調が悪いわけじゃない」と弁明もしていた。